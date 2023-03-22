陳奕光│景氣估Q2落底 逢低卡位內需、中概股

總經與市場分析：

近期的銀行危機已經暫時解除，美國方面拜登總統喊話保證存戶存款，監管機構及大型銀行輪番出手救援矽谷銀行及第一共和銀行。歐洲方面，瑞士信貸也將由瑞銀接手，全球六大央行也透過美元互換協議互相增強流動性，市場對於銀行業的擔憂逐漸化解，擠兌風暴正化解在無形中。



利率方面，美國FOMC會議後，升息走到尾聲，在美國出現三間銀行倒閉的壓力下，市場預期美國將放緩升息腳步，5月3日或將成為最後一次升息。產業上，從去年中開始的庫存調整已經9個月，下半年有新的CPU、GPU推出、蘋果手機大改款、新伺服器平台、AI新應用等，搭配中國大解禁、並提振內需，台灣也普發6,000元現金，景氣與營收將在第二季落底，最差情況即將過去。

景氣燈號來看，台灣去年11月轉為藍燈12分；過去2008年連續9個藍燈、2011與2015年連續10個藍燈，在藍燈過程中會出現波段最低的買點，雖然藍燈仍將持續3、4個月，但股市領先基本面，在景氣最差的時候布局正是時候。綜合國內外來看，目前美國通膨逐漸控制住、升息與庫存去化接近尾聲、中國解封恢復成長、台灣發6,000元提振內需，搭配AI新應用，2023年將是復甦的一年，下半年值得期待。

操作策略：

連續賣超三年的外資開始回頭買超台股，台積電去年大賣100萬張，今年以來買回25萬張，隨著景氣落底將持續回補。產業上部份產業已經調整完畢，面板、驅動IC、顯卡、電競等開始重啟拉貨，加上中國解封提振內需，以及台灣發放6,000元刺激消費，今年各產業龍頭權值股、中概股、內需餐飲、績優股、業績成長股，都將是盤面重點。

第二季將是電子較淡季節，可轉而留意內需產業，隨著兩岸皆大力提振消費，包含餐飲、家電、民生必需、醫美、健康產業，中概的麗豐-KY、晶碩、大學光、大江等業績將升溫。

六千元概念股中，餐飲股王王品業績最佳，王品1月創新高，去年獲利5.15元，1月自結每股獲利2.92元，搭配中國轉虧為盈、營運將隨著景氣復甦而持續成長，今年單季每股獲利挑戰5元，全年獲利將創掛牌以來新高。大盤落底過程中還可留意台積電、聯發科、國巨、聯詠、大立光、環球晶、欣興等權指股與產業龍頭，傳產則是生技、電動車、綠能中績優的公司也將在今年脫穎而出，可趁近期回檔時伺機布局，靜待景氣復甦果實。