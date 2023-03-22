港湖女神持股曝光!手握23檔 市值逾2千萬

根據監察院公布最新公職人員財產申報，「港湖女神」高嘉瑜存款403萬2,190元，特別的是手上持股多達23檔，其中台積電共有6張、聯發科2張、環球晶3張、晶心科2張，光這4檔高價股市值就超過740萬元，另外還有40張的長榮航、40張的華航，對照兩家公司股價的低點，高嘉瑜堪稱是「女股神」不為過；她唯一持有的金融股則是元大金，總共有42張。

根據昨（21日）公布的公職人員財產申報，高嘉瑜存款有403萬2,190元、現金近60萬元，名下有一筆位於內湖舊宗路、價值3,280萬的房產，又因為購置不動產故有2,624萬的債務。

除股票外 高嘉瑜也有0050、0056兩檔ETF

有趣的是，高嘉瑜共申報23檔持股標的，分別是中鋼10張、春源20張、中鴻20張、大成鋼60張、聯電10張、台積電6張、台亞500股、友達99股、 聯發科2張、瑞軒2.6張、陽明20張、華航40張、萬海6.3張、長榮航40張、台驊控股10張、元大金42.8張、群創60股、頎邦5張、環球晶3張、 晶心科2張、力積電10張、志超10張、大國鋼20張。另外還持有10張元大台灣50及20張元大高股息。

對比去年申報的股票，高嘉瑜賣掉多數鋼鐵股，像是聚亨、燁輝、志聯、新光鋼、新鋼，也出脫2檔電子技嘉、光磊，另外買進中鴻、大成鋼、頎邦、環球晶，另外也逢低買進4張台積電，台積電持股從去年2張躍升為6張。

分析師表示，由於本次財產申報是去年11月1日，當時大盤處於跌勢，疫情緊繃，在那時間點高嘉瑜勇於買進落底的華航、長榮航股票，堪稱膽大心細的「女股神」。

以今天收盤計算，總計高嘉瑜全部持股市值超過2,000萬元。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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