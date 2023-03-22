外資狂敲台積2.96萬張居冠 回補這3檔ETF

美歐銀行危機利空逐漸消散，瑞銀接手瑞信，美國財長葉倫昨拍胸脯保證，美國政府將為銀行存款提供擔保，美股氣氛趨樂觀，4大指數收紅。加上台積電與輝達攜手進軍AI晶片，外資調高目標價上看620元。今天台股由台積電領軍上攻，大漲247.01點，收15760.46點，成交量放大至2418億元，指數收復月線。

今天外資大買262.59億元，投信買超2.39億元，自營商買超11.52億元，合計3大法人買超276.51億元。

外資今天買超第1名為台積電，敲進2.96萬張，若以今天台積電均價529.15元計算，共砸下156.67億元，佔今天整體買超高達59.6%。

人氣高股息ETF國泰永續高股息近期頻遭外資大賣，不過今天外資轉為大手筆加碼2.29萬張，居買超第2名。另外2檔高人氣的國民ETF元大台灣50、元大高股息，也分別加碼1萬張、8499張。

至於傳出產業景氣回溫的面板族群，雙虎前一波股價漲幅不小，今天都遭賣超，群創1.26萬張居賣超第1名，友達8388張列第3。

永誠國際投顧分析師陳威良表示，上週一連串銀行業危機，讓市場連續挨拳，CNN恐懼貪婪指數來到20「極度恐懼」區，其實就是一個好買點。國發會研判景氣目前處在收縮期，預估谷底在4月，但是股市會領先景氣反彈，景氣與股市已經在轉折點。日前友達看到面板急單，剛性需求回歸，在一個景氣剛從谷底循環向上的產業，要找龍頭公司投資。後市主流股就在幾個族群中打轉，包括AI、電動車、充電、三能概念股（節能/儲能/創能）等。

外資今天買超上市個股前10名為：台積電(2330)29608張、國泰永續高股息(00878)22923張、聯電(2303)18999張、緯創(3231)12494張、元大台灣50(0050)10052張、元大高股息(0056)8499張、永豐金(2890)7270張、長榮航(2618)6266張、英業達(2356)6177張、智原(3035)5995張。

外資今天賣超上市個股前10名為：群創(3481)12601張、飛宏(2457)11350張、友達(2409)8388張、臺企銀(2834)7659張、中興電(1513)6266張、國票金(2889)3902張、元晶(6443)3856張、新光金(2888)3649張、虹堡(5258)3583張、晟銘電(3013)3531張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉 ）

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