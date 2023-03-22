3月22日一分鐘強弱勢股
3月22日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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台半(5425)
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10
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與合作夥伴開發產品攻車用，今年MOSFET營收逐季看增
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旺矽(6223)
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10
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高階應用產品比重與海外市場市占率提升，今年逆風續拚高
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安勤(3479)
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9.98
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攻智慧醫療，新品瞄準各式醫療應用場域，今年成長看俏
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保瑞(6472)
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9.98
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去年股利大方，今年前2月EPS 9.06元，Q1賺一股本在望
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東哥遊艇(8478)
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9.97
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高端消費暢旺，在手訂單逾30艘，訂單排至後年，外資按讚
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泰碩(3338)
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9.96
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今年營運可望受惠長線需求推升，散熱類股躍盤面熱門族群
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驊宏資(6148)
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9.95
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近日多頭點火，股價連4紅，睽違近2年半後重返20元關卡
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光耀(3666)
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9.92
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攻減碳商品，營運力拚轉盈；面板大廠釋剛性需求回溫帶旺
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建舜電(3322)
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9.91
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成交量暴增3.7倍、破2.8萬張，簇擁股價衝上近１年新高
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振曜(6143)
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9.91
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看好電子紙全方位應用，Q1淡季不淡，拚維持兩位數成長
製表：方歆婷
3月22日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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巨虹(8084)
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3.96
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股價短線漲多，賣盤獲利了結下終止連4紅，回測5日線
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太極(4934)
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3.53
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股價日前觸波段高點後回檔，賣盤小幅調節下昨失守5日線
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飛宏(2457)
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3.44
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股價進入高檔震盪；外資日前出現大手筆賣超，有鬆動之虞
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嘉澤(3533)
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3.38
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擬配發現金股利26元，配發率44%，目前殖利率不到3％
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華孚(6235)
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3.34
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入列暫停先賣後買當日沖銷名單；外資日前賣超破千張
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高力(8996)
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3.12
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遭列注意股；賣盤小幅調節下，股價拉長黑Ｋ破５日線
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佳龍(9955)
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3
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股價進入高檔震盪，賣盤小幅調節下，向５日線求支撐
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永道-KY(6863)
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2.97
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獲利了結賣盤下車，新股掛牌上市蜜月行情稍有降溫
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晟銘電(3013)
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2.96
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股價短線急漲，獲利了結賣壓出籠，但仍站穩各均線上
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洋基工程(6691)
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2.84
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入列暫停先賣後買當日沖銷名單；長黑K棒摜破5日線
製表：方歆婷
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