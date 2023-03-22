3月22日一分鐘強弱勢股

股價短線漲多，賣盤獲利了結下終止連4紅，回測5日線

股價進入高檔震盪；外資日前出現大手筆賣超，有鬆動之虞

股價進入高檔震盪，賣盤小幅調節下，向５日線求支撐

獲利了結賣盤下車，新股掛牌上市蜜月行情稍有降溫

晟銘電(3013)

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