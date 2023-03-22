3月22日一分鐘強弱勢股

3月22日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

台半(5425)

10

與合作夥伴開發產品攻車用，今年MOSFET營收逐季看增

旺矽(6223)

10

高階應用產品比重與海外市場市占率提升，今年逆風續拚高

安勤(3479)

9.98

攻智慧醫療，新品瞄準各式醫療應用場域，今年成長看俏

保瑞(6472)

9.98

去年股利大方，今年前2月EPS 9.06元，Q1賺一股本在望

東哥遊艇(8478)

9.97

高端消費暢旺，在手訂單逾30艘，訂單排至後年，外資按讚

泰碩(3338)

9.96

今年營運可望受惠長線需求推升，散熱類股躍盤面熱門族群

驊宏資(6148)

9.95

近日多頭點火，股價連4紅，睽違近2年半後重返20元關卡

光耀(3666)

9.92

攻減碳商品，營運力拚轉盈；面板大廠釋剛性需求回溫帶旺

建舜電(3322)

9.91

成交量暴增3.7倍、破2.8萬張，簇擁股價衝上近１年新高

振曜(6143)

9.91

看好電子紙全方位應用，Q1淡季不淡，拚維持兩位數成長

表：方歆婷

3月22日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

巨虹(8084)

 3.96

股價短線漲多，賣盤獲利了結下終止連4紅，回測5日線

太極(4934)

 3.53

股價日前觸波段高點後回檔，賣盤小幅調節下昨失守5日線

飛宏(2457)

 3.44

股價進入高檔震盪；外資日前出現大手筆賣超，有鬆動之虞

嘉澤(3533)

 3.38

擬配發現金股利26元，配發率44%，目前殖利率不到3％

華孚(6235)

 3.34

入列暫停先賣後買當日沖銷名單；外資日前賣超破千張

高力(8996)

 3.12

遭列注意股；賣盤小幅調節下，股價拉長黑Ｋ破５日線

佳龍(9955)

 3

股價進入高檔震盪，賣盤小幅調節下，向５日線求支撐

永道-KY(6863)

 2.97

獲利了結賣盤下車，新股掛牌上市蜜月行情稍有降溫

晟銘電(3013)

 2.96

股價短線急漲，獲利了結賣壓出籠，但仍站穩各均線上

洋基工程(6691)

 2.84

入列暫停先賣後買當日沖銷名單；長黑K棒摜破5日線

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組