日系客戶可望大增 中信投顧按讚聚陽

台股22日大漲1.59％，各族群多有表現，過去一段時間相對沉寂的紡織雙雄也攜手反彈，中信投顧指出，聚陽（1477）2023年展望審慎樂觀，日系客戶成長態勢不變，給予「增加持股」投資評等，推測合理股價估值253元。

中信投顧表示，聚陽經營管理階層對於下半年審慎樂觀看待，預計庫存將調整至第二季末結束，2023年出貨量可達1,700萬打、年增5％，並維持產能擴建進度，2023年底印尼廠將新增至70條產線。客戶展望方面，預計美系品牌客戶營收持平至微增，百貨與通路商持平，日系客戶約有15％～20％的雙位數成長幅度。

值得注意的是，聚陽的大陸同業降價6％，以爭奪美系客戶訂單，聚陽採取守價策略，大陸強項為棉類服飾，聚陽轉往接單生產較多機能服飾，或將產能供應日系客戶訂單。中信投顧認為，削價競爭為短期影響，至多持續一至二個季度，長期而言，過低的價格將使大陸同業獲利承壓，此外，生產重心轉出大陸為長期趨勢，供應鏈將逐步轉往東南亞地區發展。

展望後市，聚陽印尼廠具切入UNIQLO供應鏈可能性，有望帶來題材挹注，中長期而言，大陸削價競爭造成供應端緊縮，小廠逐步淘汰、大者恆大，法人看好聚陽向上趨勢不變。

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