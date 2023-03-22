外資買超262億 台股趨堅短多聚焦「它」

三大法人買超台股276.5億元

台股今天漲247.01點，收在15760.46點，成交值新台幣2418.7億元。三大法人同步買超，合計買超276.5億元。

自營商買超11.52億元，投信買超2.39億元，外資及陸資買超262.59億元。

（中央社）

《盤後解析》強收最高15,760點 中長布局2類佳

歐美銀行危機暫除，全球股市喘口息，台股集中、櫃買市場周三多頭開攻，量增價漲，在台積電等電子權值股領軍、金融股回神，加上6000元利多激勵百貨、觀光股，領軍下開高走強，推升大盤收在當日最高，收復月線15565.98點、重返15700點大關。周三終場，加權指數上漲247.01點或1.59%，報15760.46點，成交量增至2418.7億元；櫃檯指數上漲3.14點或1.51%，報211.33點，成交量增至823.16億元。

電子股漲勢最悍，半導體、電腦周邊、電子類股上漲2.55%、2.22%、1.96%最威，成交比重皆上揚。普發6000元現金受惠的觀光、百貨亦走揚超過1.5%以上，歐美危機暫時解除的台灣金融類指跌深反彈收漲1.46%，汽車、電機、油電燃氣等均漲1%以上；上市類股全數收紅，傳產僅玻陶、鋼鐵、造紙等漲幅較弱。

權值王台積電(2330)產能利用率逐步回穩，股價收在當日533元最高，收漲16元或3.09%，創下2月15日以來最高價。電子重量級權值股集體上攻，聯發科(2454)、日月光投控(3711)、聯電(2303)漲幅超過1%，鴻海(2317)則收持平。

高價股也是掌舵手之一，500元以上個股僅嘉澤(3533)、晶心科(6533)收黑，國巨(2327)持平收場，新科千金股緯穎(6669)、保瑞(6472)漲停，台股重現十千金，股王信驊(5274)大漲3.51%，登上2800元，股后大立光(3008)收漲0.88%至2300元，王后相差500元。高價股更以譜瑞-KY(4966)、創意(3443)、富邦媒(8454)、和泰車(2207)、環球晶(6488)、鈊象(3293)漲幅驚人。其中保瑞以595元創下掛牌來新高價，坐穩生技股王寶座。

盤面上多族群亮點，散熱族群受到營運長期推升、ChatGPT帶動的熱潮，尼得科超眾(6230)、力致(3483)、泰碩(3338)之3檔飆上漲停，並創下波段高點，奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421)、動力-KY(6591)、健策(3653)等股價紅通通。

受惠RFID電子標籤快速發展，亦帶動欣技(6160)、精聯(3652)需求看旺，催動股價連兩日漲停。台北國際自行車展覽登場，自行車雙雄巨大(9921)、美利達(9914)漲幅超過半根漲停，明係(6804)、桂盟(5306)也紛紛揚升。特斯拉(Tesla)股價大漲，推升電動車相關族群想像空間，康普(4739)、美琪瑪(4721)等概念股同樣競速。

個股方面，旺矽(6223)力拚在產業逆風中營運續揚再創高，放量直攻漲停價143元，創2021年9月初以來逾1年半高價。首季營運可望淡季不淡的毅嘉(2402)股價再攻上漲停，鎖住在26.75元。

材料-KY(4763)新產能3月報到營收添動能，股價一度逼近漲停。東哥遊艇(8478)去年獲利創高，日系外資重申買進評等，股價開高走高衝上漲停430元鎖死，漲停及市價買單超過3800張，再挑戰今年1月31日盤中430.5元的歷史天價。

歐美銀行危機發生，評估將讓美國聯準會重新思考利率決策，焦點轉向聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策，預計將在台灣時間周四凌晨公布會議結果，分析師認為，美聯準會升息即將進入尾聲，對股市衝擊大幅淡化，市場聚焦轉向基本面。而第一季進入尾聲，作帳行情啟動，加上關注年報亮點股，而電子等產業可望在第一季落底，第二季庫存去化完畢後助於營運回穩，下半年在傳統旺季下復甦力道可期，後市可期。

法人認為，升息帶來的資金效應，投資上宜從族群中找出基本面佳、成長性最高的個股，採中長線方式進行布局。操作上，看好綠能、儲能、電動車。而AI概念股當中，從資料中心、伺服器、晶片、印刷電路板(PCB)、散熱模組等。

（時報資訊 葉時安）

台股收今天最高點15760.46點 大漲247.01點

美國銀行危機疑慮緩解，美股4大指數勁揚，台股在台積電和金融股領軍下開高走強，收復月線、重返15700點大關，終場收在今天最高點15760.46點，大漲247.01點。

法人指出，美國矽谷銀行（SVB）和瑞士信貸（Credit Suisse）危機起因高利率環境，對中小型企業或銀行不友善，可能讓美國聯準會重新思考利率決策，股市可能因禍得福。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）信心喊話美國銀行業正恢復穩定，全球金融巿場恐慌情緒降溫，美股走揚，台股今天在台積電等電子權值股勁揚、以及金融股回反彈神帶動下，指數開高走揚，盤中收復月線約15563點，重返15700點整數關卡。

尾盤電金續揚，終場台股加權指數收在今天最高點15760.46點，大漲247.01點，漲幅1.59%，成交值來到新台幣2418.70億元，電子股終場勁揚1.96%，金融股上揚1.46%，航運股小漲0.71%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚1.51%。

晶圓代工龍頭台積電終場重返530元，收在533元，漲16元，漲幅3.09%，市值回到13.8兆元以上，聯發科勁揚終場收781元，上漲1.3%，聯電收在53.5元，漲1.33%，日月光投控翻揚收在109元，漲1.87%，鴻海收平盤103.5元。

金控股回神堅挺，其中富邦金收在56.2元，上漲1.63%，中信金收21.35元，上漲1.43%，兆豐金收32.7元，上漲1.55%，國泰金收41.35元，上揚1.47%。

航運股走穩，其中長榮收161.5元，小漲0.62%，萬海收70.4元，上漲2.03%，陽明收65.3元，小漲0.31%，航空雙雄長榮航勁揚收26.6元，上漲1.72%，華航收19.25元，小漲0.79%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先今天分析，美國矽谷銀行及瑞士信貸爆雷危機影響，台股近期隨美股大幅震盪，不過SVB倒閉較偏向單一地區及特定產業，而非當年雷曼兄弟危機擴及全美房市，也沒有過度槓桿，只是客戶將錢領出，不會引發大規模的金融風險。

吳繼先指出，SVB和瑞信危機起因高利率環境，對中小型企業或銀行不友善，可能讓美國聯準會重新思考利率決策，股市可能因禍得福。

吳繼先預估，美聯準會升息即將進入尾聲，對股市衝擊大幅淡化，市場聚焦轉向基本面。

觀察基本面，吳繼先表示，近期美歐中三大經濟體的採購經理人指數（PMI）均出現止跌，經濟衰退可望落底，且存貨指數往下、新接訂單往上，屬於好的現象，市場普遍預期第2季庫存可調整完畢，預期第2季股市震盪整理後，第3季後市可期。

（中央社）