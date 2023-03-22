旺矽台半收高 電子車用勁揚 36檔笑開懷

台股今天（22）日收盤報15,760.46點，上漲247.01點，漲幅1.59％，成交量2,418.70億。

台積電聯手輝達、艾司摩爾、新思科技，搶進2奈米半導體市場的消息開盤就發酵，不只台積電收盤上漲3.09％，收在533元，相關概念股也一併點火，旺矽再收一根漲停，亞翔上漲5.00％，其他包括弘塑、家登、中砂、辛耘等也都收紅。

不只台積電，半導體類股漲勢也很強勁，創意上漲3.11％，智原上揚4.43％，世芯-KY、聯電、聯發科、光罩、茂矽、統懋、日月光投控等也都有1~2％不等的漲幅。

緯穎今天飆上漲停，股價突破千元關卡，來到1,085元，台股再現十千金，而且股價全部上揚，股王信驊上漲3.51％，收在2,800元，股后大立光上漲0.88％，收在2,300元，力旺上漲1.28％，收1,975元，旭隼上漲0.61％，收1,645，祥碩上漲0.42％，收1,195元，世芯-KY上漲1.16％，收1,305元，創意漲3.11％，收1,160，亞德客-KY漲2.71％，收1,135，譜瑞-KY上漲6.25％，收1,105元。

車用相關族群也是一大焦點，毅嘉連2天飆漲停，東元漲4.55％，美琪瑪上揚5.77％，建準收漲2.85％，定穎投控上漲3.17％。

今天登場的台北國際自行車展也為自行車族群帶來好兆頭，巨大、美利達上漲幅度都超過5％，明係、桂盟也雙雙收紅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計尼得科超眾、東哥遊艇、環天科、寶緯共36檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，半導體類及電腦類股表現亮眼，分別漲2.55％及2.22％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔8％以上漲幅，其中9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為尼得科超眾（6230）、東哥遊艇（8478）、大將（1453）、泰碩（3338）、毅嘉（2402）、精聯（3652）、嘉基（6715）、慧友（5484）、緯穎（6669）、王品（2727）。

今日上市有11檔股票3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為中福（1435）、昶和（1468）、鈺德（3050）、太極（4934）、飛宏（2457）、嘉澤（3533）、科妍（1786）、華孚（6235）、上福（6128）、高力（8996），今日無跌停。

上市成交量前10名個股依序為東元（1504）、飛宏（2457）、連宇（2482）、毅嘉（2402）、聯電（2303）、緯創（3231）、群創（3481）、台積電（2330）、奇鋐（3017）、金像電（2368）。

上櫃有29檔9.5％以上漲幅，其中27檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為環天科（3499）、台半（5425）、寶緯（4558）、旺矽（6223）、保瑞（6472）、盈正（3628）、安勤（3479）、欣技（6160）、匯鑽科（8431）、驊宏資（6148）。

今日上櫃有10檔股票有3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為杏國（4192）、久威（6114）、牧東（4950）、巨虹（8084）、關中（8941）、大塚（3570）、力麗店（5364）、南良（5450）、欣大健康（4198）、嘉鋼（2067），今日無跌停。

上櫃成交量前10名個股依序為建舜電（3322）、台半（5425）、精確（3162）、茂迪（6244）、安勤（3479）、旺矽（6223）、擎邦（6122）、台林（5353）、雙鴻（3324）、元太（8069）。

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