3/22上市、櫃企業營運快報

今(22)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.裕民(2606)子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託上海外高橋造船有限公司建造四艘190,000載重噸LNG 雙燃料NOx Tier III海岬型(Cape size)散裝貨輪，其中第四艘為『裕義輪』今天舉行新船命名交船儀式。

2.元大寶華綜合經濟研究院今天公布今年第1季台灣經濟成長率預測，受到經濟政策不確定高，削弱全球經濟成長動能，貨幣傳導衝擊發酵，經濟及金融市場接連受創，下修2023年經濟成長率預測至1.91％，各季成長率分別為-1.21％、2.61％、1.26％、4.85％；並修正2023年美元兌新台幣匯率均價預測至30.85元，上、下半年匯率分別為30.5、31.2元。

3.受惠下半年美國市場加速成長，加上大陸市場轉虧為盈，美食-KY（2723）2022年度擺脫疫情仍有獲利，每股盈餘2.68元，公司並擬配發現金股利2.5元，配發率超過九成，是公司上市以來的新高。

4.因輸陸受阻，農委會統計，產品輸陸金額占比從2018年的高峰23.2％，降至2022年13％，出口市場轉移至美國、日本，大陸仍是前三大出口市場，只是退居第三，美國躍居第一。

5.隨著5G、6G通訊技術不斷地提升，大量資訊的儲存及傳輸需要所面臨的資安威脅也日益嚴重。全球企業對於網路惡意的勒索攻擊通常須付出高昂的代價，尤其如醫療院所、金融服務若成為攻擊的目標，其所造成的後果更加難以想像。

有鑑於此，全球工控儲存與記憶體品牌廠Apacer宇瞻(8271)發表通過FIPS 140-2認證的SV240 TCG固態硬碟，將SSD的安全性推升到更高的保障。