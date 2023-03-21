台積電目標價 里昂升至620元

晶圓代工龍頭台積電股價近期持續橫向整理，外資圈連番升評、調升半導體股價名單中也不見台積電蹤影，所幸，里昂證券此時出面力挺，認為台積電海外擴張對整體毛利率影響處可控範圍，下半年起營運倒吃甘蔗、旺進2024年，推測合理股價升至620元，給予「買進」投資評等。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧指出，觀察台積電短期營運狀況是，7與5奈米製程第二季產能利用率並沒有明顯的進步，分別是40％～50％、50％～60％，下半年隨蘋果MacBook、iPhone訂單湧入，將推升3奈米製程的產能利用率，推估台積電第三季營收將季增18％。

放眼2024年，不僅會有愈來愈多的客戶採用台積電3奈米製程，加上高效能運算（HPC）與智慧機回補庫存需求，將同時驅動台積電營收成長，同時，因良率與產品組合持續優化，毛利率也可進一步擴張，驅動台積電獲利成長32％。

外資估算，台積電2023年每股稅後純益（EPS）31.29元，雖較前年度減少2成，不過，2024年EPS大增32％、衝上41.29元，2025年再增長至47.29元，等於連年繳出創新高佳績。

針對市場持續關注的台積電毛利率前景，里昂所做分析顯示，台積電美國廠得到美國政府補貼後，當地代工業務毛利率可能會比目前公司平均值低17個百分點，然以美國廠占營收比重僅8％來計算，對整體毛利率的影響僅約1～2個百分點。

根據台積電經營管理階層觀點，考量勞動力成本、法規、通膨、學習曲線成本等因素，美國建廠的成本是台灣的4倍～5倍；里昂估算，在美國生產的每片晶圓成本是在台灣廠生產的2.5倍。

很顯然地，台積電不太可能把晶圓代工價調高為2.5倍，里昂認為，為了維持一定毛利率，台積電除可透過不同地區的價格轉嫁成本，美國政府補貼至為重要（尤其晶片法案補助），這將是台積電長期毛利率要維持53％以上目標的關鍵因素，研判海外擴張對台積電整體毛利率的影響，仍在可控範圍。

若再將時間拉長，台積電承諾在2050年實現淨零排放。里昂證券看好，台積電於能源、水資源所做的長期努力，未來將大幅降低受到氣候變遷的衝擊程度。