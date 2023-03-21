作帳行情點火 開發金、仁寶16檔投信連買

台股21日攻堅上漲93點，收在15,513點，將蓄勢挑戰月線關卡，市場預期，隨著時序進入3月中下旬，觀察投信法人買盤持續湧入，已連22日加碼，累積買超415.29億元，醞釀季底作帳效應。

群益投顧分析師廖健佑認為，FOMC利率決策會議即將公布升息結果，雖近期外資呈現賣超，但新台幣賣壓仍處合理範圍，估計Fed貨幣政策將趨緩，有助匯率持穩。另外，國安基金預告4月可能退場，退場前積極護盤機會較大，本土資金扮演穩定盤面力量。

尤其投信近期一路加碼台股，上市連續買超天數已達22個交易日，往歷史最長買超第三長之路邁進，累計加碼金額則已達415.29億元，超越第三連買紀錄的301.09億元。法人預料，3月指數可望維持高檔表現，投信買盤有機會一路接續季底作帳行情。

據統計，近期投信連日加碼，且買超張數較大的個股包括開發金、仁寶、英業達、元大金、宏碁、遠東新、台灣大、國泰金、廣達、上海商銀、永豐金、台塑、大聯大、南亞科、聯強、中興電等16檔，涵蓋金融、電子代工、塑化、記憶體及近期熱門的儲能概念股，布局範圍廣泛。

券商主管分析，存股風潮推升台股ETF規模，其中，金融股存股投資人去年歷經金融股股價大跌配息變少壓力，高股息ETF基金則有月月配、季配、半年配等多種配置上，滿足需要現金流的退休族，目前11檔高股息ETF規模為4,662億元占整體ETF的49％，也是投信穩定維持買超的一大助力。

在族群表現部分，台新投顧副總黃文清表示，中國大陸元月手機銷量年減幅顯著收斂，待零組件庫存消化完畢後，供應鏈有望於第二季重啟拉貨動能。航空客運與貨運需求逐漸恢復，帶動波音與空巴兩大業者交機數量與速度，台系供應鏈受惠。