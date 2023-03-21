兆豐金狠掏錢 股利至少1元

兆豐金21日舉行法說會，股利成為最受市場矚目的焦點。據了解，兆豐金內部已在進行股利組合的不同版本沙盤推演，以總股利水準在每股1元以上為目標，可能全發現金股利，也可能搭配占比約2成或3成的股票股利，去年底統計有421億元的未分配盈餘裡，擬動用來配發今年現金股利的額度將逾百億元。

兆豐金總經理胡光華在法說會中指出，將以維護包括大股東財政部在內的股東權益、兼顧立院決議，和本身財務體質三大面向來規劃今年股利發放，並基於維護股利發放的穩定性，今年會動員未分配盈餘來加持股利發放。

■現金股利1元機率較高

對此，法人估算，兆豐金今年現金股利來到每股1元的可能性很高，將是各大行庫現金股利最高的一家，現金殖利率若以兆豐金目前約在每股32元的股價水準來看，應有3％以上的水準。

兆豐金去年發放每股1.45元的現金股利和0.2元的股票股，總股利水準1.65元，但去年因防疫保單導致產險慘虧拖累，雖然兆豐銀行大賺240多億元，但最後金控獲利僅183.35億元，再扣掉OCI帳上的股債投資評價損失，導致其他權益項下虧損153.25億元後，去年獲利能拿來配發現金股利僅約30億元，因此非得出動未分配盈餘來加持現金股利。

立法院先前對於國庫署所提出各大行庫的現金股利預算評估，兆豐金股利當時最後以每股1.2元定案，也是兆豐金決定現金股利發放水準前的一項重要的參考指標，雖然不能達到，但也不能差太多。

■也可能搭配股票股利

根據兆豐金財報數字，儘管帳上最新的未分配盈餘為590億元，但兆豐金能動用的額度，只有去年底帳上的未分配盈餘421億元，據了解，兆豐金擬拿出超過100億元的未分配盈餘來加持現金股利，倘若全部發放現金股利，則現金股利應可望發到1元的水準，若搭配股票股利，則現金與股票股利8比2，或7比3都有可能。

兆豐金旗下兆豐產險的防疫保單後續處理，也成為法說會上矚目焦點。兆豐產險董事長梁正德說明，兆豐產險去年4月18日防疫保單停售時有85.8萬保戶，現在已降為45.7萬人，已賠付213.68億元，再保之後的自留損失為106.99億元，但由於國際再保公司漢諾威的理賠迄今未下來，因此兆豐產險內部也對再保攤賠的變數，進行「自留賠款準備金影響評估」，去年10月、今年1月底二次現增各20億元、60億元後，1月底RBC為519.42％。