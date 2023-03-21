四利多助攻 台股月底拚萬六

台股在瑞信危機暫除、前總統馬英九月底訪陸為兩岸遞出橄欖枝、全民領6,000元登記起跑、季底作帳行情加溫等四大利多，加權指數21日大漲93點、收15,513點，重返15,500點，季線與年線出現黃金交叉，有利台股展開中線反彈行情，月底蓄勢衝萬六。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股靜待美聯準會（Fed）22日利率決策會議結果，指數日前低點15,186點有強力支撐，高點有望挑戰3月7日的15,879點，若市場氣氛更樂觀時，有機會挑戰萬六大關；資深證券分析師杜金龍認為，台股每年4月12日前後是融券回補的高峰，有軋空行情機會。

惟兩大名師仍提出台股可能潛在的負面因子。陳奕光說，要留意美股道瓊指數能否守住3萬點大關，若失守則台股將出現補跌。杜金龍則表示，去年上市櫃公司獲利不如預期，可能微幅衰退，今年更將衰退18％；1月30日低點15,291點及台積電504元不能破，若跌破，將回測年線15,072點；建議若拉高應調節，拉回逢低布局。

儘管外資21日賣超集中市場28.83億元、賣超櫃買市場10.8億元，但台股出現四大利好生機，推升加權指數大漲近百點，成交值也溫和放大至2,223.79億元。法人認為，台股量能放大，有助多頭行情續攻。

法人分析，這四大利多包括：一、瑞信危機暫除，美金融股大反彈，台股金融股應聲上漲；二、前總統馬英九將於3月底至4月初訪陸祭祖，為兩岸遞出橄欖枝，中概股可望受激勵，也為蔡英文總統3月底美國行的畢業旅行抵銷利空因子。三、全民領6,000元預計4月初入帳，為內需觀光飯店消費股再注入強心針；四、3月底作帳行情啟動，內資法人偏好科技股及原物料傳產股，投信21日進連22日買超415.29億元，為去年8月來最長連買紀錄。

陳奕光分析，台股出現季線及年線黃金交叉，這是中線反彈起點指標，另市場預期美國今年第四季到明年第一季將啟動降息，近來歐美掀起的表內風暴，將改變投資人的投資行為，將把原本債券資產部位轉向高殖利率股，台股擁有高殖利率題材，可望獲得外資青睞。