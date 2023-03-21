廖繼弘│國際金融動盪 科技股相對強勢

盤勢分析：

由於美國及瑞士政府已介入矽谷銀行、Signature銀行倒閉及瑞士信貸危機，11間美國大型銀行宣布注資援助第一共和銀行，降低系統性風險下，美股四大指數反彈，科技指數強勁上漲，費半指數拉中長紅，帶動台股電子類股指數彈回月線上，大盤上周力守年線和季線支撐反彈，周K線收帶下影線的小黑線，9周KD值仍在80以上，維持年線以上高檔震盪走勢。



美國聯準會去年3月開始升息，至今已升息八次，Fed的區間利率拉升至4.5％到4.75％，連續大幅升息，引發美銀行倒閉及瑞士信貸危機，金融市場動盪，衝擊金融股和股市，不過因有2008年金融海嘯危機及2011年歐債風暴經驗，美國及瑞士政府快速介入，雖不一定能馬上安撫及提振市場信心，但應可避免金融市場進一步動盪。

原本因就業、通膨數字高於預期，經濟數據仍強勁，聯準會主席鮑爾赴國會作證態度偏鷹，市場預期聯準會3月會議將升息2碼，但因矽谷銀行倒閉事件，銀行體系承受壓力，市場預期又從升息2碼到暫緩升息，維持利率不變，甚至預期聯準會可能會降息及暫停量化緊縮；不過雖國際金融市場動盪，歐洲中央銀行維持原定升息2碼幅度不變，OECD呼籲包括聯準會在內的主要央行，仍應持續升息以對抗頑強通膨，聯準會3月應以升1碼可能性大，對股市影響以中性看待。

國際股市此波普遍9周KD值交叉向下，進行中期回整，道瓊指數和S&P500指數拉回跌落季線和年線，最強勢的德股和法股也跌落季線下，但因美國10年債殖利率拉回至3.5％上下，科技指數表現強勢，那斯達克指數彈回年線，費半指數守住季線支撐，強勁反彈回月線上，9周KD值略轉折交叉向上，中期整理後漸轉強，可望帶動台股電子股表現，抵消金融股弱勢影響，大盤可望維持高檔震盪走勢。

操作建議：

日RSI及9日KD值低檔轉折向上，短線可望反彈，不過9周KD值在80以上高檔鈍化5周後，略轉折交叉向下，但此波9周KD值高檔鈍化，是指數橫向震盪形成，較不具太強反轉向上力道，因此9周KD值高檔交叉向下，只要周RSI守在50以上，不致明顯反轉向下修正。

短中期仍看去年11月15,152高點至15,879點間震盪，建議逢回選股、區間操作因應，留意AI相關應用（IP矽智財、IC設計及服務）、高速傳輸、電動車相關、資料中心、新能源及儲能、自動化、軍工、解封受惠股等，股價拉回守住月線或季線支撐，9周KD值仍向上的相對強勢股。