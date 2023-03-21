3月21日一分鐘強弱勢股
3月21日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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永道-KY(6863)
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141.62
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全球最大RFID電子標籤ODM供應商大啖蜜月行情，股價漲幅翻倍
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博晟生醫(6733)
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10.00
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抗生素產品獲納健保，業績進入營收快速成長期，外資連六買
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晟銘電(3013)
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10.00
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短線修正賣壓消化，股價放量站回月線，KD指標向上
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樂事綠能(1529)
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9.98
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台電停置式變壓器標案今年持續出貨，營收、獲利成長可期
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智聯服務(6751)
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9.95
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ChatGPT 概念股持續走強，AI 晶片、資訊服務族群強勢吸金
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精聯(3652)
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9.95
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多方買盤關愛，強打自動辨識資料收集（AIDC），下半年營運增溫
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邑錡(7402)
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9.94
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軍工概念點火，股價連三日上漲，突破70元整數大關
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擎邦(6122)
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9.94
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2月營收攻頂，擴大發展再生能源、智慧工廠及智慧綠建築等領域
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毅嘉(2402)
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9.93
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車用營運比重持續攀升，全年營收、獲利可望逐季走強
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台林(5353)
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9.91
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外資加碼力道擴大，單日狂敲1.251張，股價亮燈漲停再創波段新高
製表：陳昱光
3月21日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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叡揚(6752)
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8.09
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多頭攻勢放緩，了結賣壓出籠，股價帶量回測10日均線
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韋僑(6417)
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8.03
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短打資金下車，股價開高走低，未能延續衝高氣勢
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上品(4770)
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7.85
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棄息賣壓沉重，三大法人同步減碼，失守300元整數大關
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華祺(5015)
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6.95
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外資終結連兩日買超，股價跌落月、季線之下，KD指標下彎
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祥碩(5269)
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5.56
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高檔賣壓湧現，土洋法人對作，投信逆勢加碼，股價連二黑
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光頡(3624)
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3.87
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三大法人偏空操作，跌破5、10日均線，70元關卡得而復失
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創意(3443)
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3.85
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外資高檔獲利了結，反手倒貨1,753張，終結連五日買超
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龍德造船(6753)
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3.76
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多方上攻動能不足，跌落90元關卡之下，外資延續加碼態勢
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保瑞(6472)
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3.57
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資金重返電子族群，股價連兩日拉回，外資、投信同步減碼
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亞德客-KY(1590)
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3.49
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市場觀望氣氛濃，高價股調節力道轉強，土洋法人對作
製表：陳昱光
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