3月21日一分鐘強弱勢股

3月21日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

永道-KY(6863)

141.62

全球最大RFID電子標籤ODM供應商大啖蜜月行情，股價漲幅翻倍

博晟生醫(6733)

10.00

抗生素產品獲納健保，業績進入營收快速成長期，外資連六買

晟銘電(3013)

10.00

短線修正賣壓消化，股價放量站回月線，KD指標向上

樂事綠能(1529)

9.98

台電停置式變壓器標案今年持續出貨，營收、獲利成長可期

智聯服務(6751)

9.95

ChatGPT 概念股持續走強，AI 晶片、資訊服務族群強勢吸金

精聯(3652)

9.95

多方買盤關愛，強打自動辨識資料收集（AIDC），下半年營運增溫

邑錡(7402)

9.94

軍工概念點火，股價連三日上漲，突破70元整數大關

擎邦(6122)

9.94

2月營收攻頂，擴大發展再生能源、智慧工廠及智慧綠建築等領域

毅嘉(2402)

9.93

車用營運比重持續攀升，全年營收、獲利可望逐季走強

台林(5353)

9.91

外資加碼力道擴大，單日狂敲1.251張，股價亮燈漲停再創波段新高

表：陳昱光

3月21日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

叡揚(6752)

8.09

多頭攻勢放緩，了結賣壓出籠，股價帶量回測10日均線

韋僑(6417)

8.03

短打資金下車，股價開高走低，未能延續衝高氣勢

上品(4770)

7.85

棄息賣壓沉重，三大法人同步減碼，失守300元整數大關

華祺(5015)

6.95

外資終結連兩日買超，股價跌落月、季線之下，KD指標下彎

祥碩(5269)

5.56

高檔賣壓湧現，土洋法人對作，投信逆勢加碼，股價連二黑

光頡(3624)

3.87

三大法人偏空操作，跌破5、10日均線，70元關卡得而復失

創意(3443)

3.85

外資高檔獲利了結，反手倒貨1,753張，終結連五日買超

龍德造船(6753)

3.76

多方上攻動能不足，跌落90元關卡之下，外資延續加碼態勢

保瑞(6472)

3.57

資金重返電子族群，股價連兩日拉回，外資、投信同步減碼

亞德客-KY(1590)

3.49

市場觀望氣氛濃，高價股調節力道轉強，土洋法人對作

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組