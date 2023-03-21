9檔金控股東人數創高 分析師曝1隱憂

矽谷銀行、瑞士信貸連環爆，加上國內金融股今年股息縮水影響，近期股價紛紛跳水，14金控中卻有9家股東人數改寫史上新高紀錄，包括兆豐金（2886）、第一金（2892）、合庫金（5880）、華南金（2880）、開發金（2883）、玉山金（2884）、中信金（2891）、元大金（2885）、永豐金（2890）等。

其中開發金以87.6萬股東，續居金控之冠；公股陣營的兆豐金正式超越50萬大關，公股金融中的台企銀（2834）配發現金股利每股0.1元及股票股利0.24元，創下近14年新低，一度被殺到跌停，但上周股東竟逆勢大增1.1萬人，總股東人數34.1萬人，也破新高紀錄。

上市櫃董事會陸續召開，公布股利政策，為每年除息行情暖身，今年金融股股利縮水，讓存股族心碎，甚至狂掀失望性賣壓，包含玉山金（2884）、台企銀（2834）股利分別創13、14年以來新低，國票金（2889）甚至不配股息，投資人股價、股息雙輸。

資深分析師認為，金融股近期受到國際因素，股價波動大，金控公司股東人數寫下新高紀錄，也代表籌碼凌亂，一旦市場有利空消息，可能造成散戶會一窩蜂賣股，加大股價跌幅，投資人若有風險考量，可優先選擇公股行庫。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德 ）

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