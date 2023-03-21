外資賣超28億 台股這族群樂觀 聚焦3產業

法人停看聽 外資賣超28億 三大法人賣超台股6億元

外資等三大法人在美Fed（聯準會）即將公布利率決策前，多傾向觀望或停看聽保守格局，因此，周二在台股合計小幅賣超6.39億元。

包括外資與陸資單日賣超28.83億元；投信法人無畏台股高檔整理，持續季底作帳，買超19.77億元；自營商自行買賣部分係買超6.58億元，避險部分係賣超3.91億元，合計單日買超2.67億元。

業內人士指出，台股近期電子族群持續吸引資金逢低進駐，主要原因係看好下半年之疫後景氣復甦動能；另外，政策面做多的軍工、綠電（風電、太陽能、儲能）及生技等相關概念股也吸睛。

（工商時報 數位編輯）

《盤後解析》雙線強撐不悲觀 萬六歸來全看「它」

台股今日隨美股彈升，但仍是小型股當道、大型股壓抑。盤初AI、綠能、車電、觀光等具題材概念族群續強，加上金融、生醫等類股攜手光電族群轉強，激勵大盤一度漲逾百點、達15547.97點，逼近月線，惟中場過後航海王落水翻黑，風電族群也陸續停擺，多空陷於15500城門前僵持激戰，終場大盤仍上漲93.48點、收15513.45點，月線未能攻克，但總成交值放大至2201.97億元；櫃買市場漲0.53點、收208.19點，總成交值也增至654.75億元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，推估本週聯準會升息一碼的可能性高，倘若聯準會出乎意料升息兩碼或暫停升息，代表市場可能存在其他尚未浮出檯面的風險因子，反而須特別留意，眼見短期市場雜音仍多，盤勢將更趨保守謹慎，待利率決策公布後，台股動向才會轉趨明朗；至於從技術面來看，台股下方有季線與年線的強力支撐，整體看法仍不悲觀，若後續補量則有機會上攻萬六大關。

盤面上，3月TV面板報價全線翻揚，漲幅落在3.4%~9.1%，今日面板雙虎人氣爆棚，友達(2409)成交量放大至近4萬張、收高1.39%，月線未能站穩；群創(3481)成交量衝出7.7萬餘張、收高1.73%，剛好登月。其他權值股方面，台積電(2330)收高5元、為517元，聯發科(2454)漲1元、收771元，鴻海(2317)漲1元、收103.5元，而大立光(3008)漲勢相對剽悍，收漲50元、漲幅達2.24%，為2280元。而近日受歐美銀行倒閉暴風波及的金融股，今日也紛紛回神，國泰金(2882)漲1.37%、國票金(2889)大漲4%，其餘臺企銀(2834)、新光金(2888)、華南金(2880)、開發金(2883)等，漲幅皆逾1%。

廖炳焜指出，雖然美國金融指數大跌，但科技相關類股表現依舊相當穩健，3月以來仍維持正報酬，台股電子指數也是三大指數中，唯一維持在所有天期均線之上的類股，反映出市場資金仍對長線具有成長的電子股抱以樂觀態度，包括IP、IC設計、電動車、蘋果概念股等，而面板、筆電等隨著庫存調整已有一段時間，亦有機會吸引資金回補；另外，有政策作多的風電、太陽能、儲能相關產業，則有望持續為盤面焦點。

（時報資訊 郭鴻慧）

電金回神 台股上漲93點重登15,500點關卡

在歐美股市反彈帶動下，台股今天由電子及金融類股領軍，指數開高震盪，一度逼近月線15555點；終場上漲93.48點，收在15513.45點，漲幅0.61%，成交值新台幣2201.96億元。

電子權值股台積電終場上漲5元，以517元作收，漲幅0.98%；大立光上漲50元以2280元作收，漲幅2.24%。面板雙虎今天買盤加溫，終場友達及群創均上漲0.25元，分別收在18.25元及14.7元，漲幅1.39%、1.73%。

金融族群今天回神，國泰金、開發金漲幅逾1%，類股指數上漲0.92%；其他包括百貨、汽車、觀光、光電等類股相對強勢。

（中央社）