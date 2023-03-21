雙線強撐不悲觀 萬六歸來全看「它」

台股今日隨美股彈升，但仍是小型股當道、大型股壓抑。盤初AI、綠能、車電、觀光等具題材概念族群續強，加上金融、生醫等類股攜手光電族群轉強，激勵大盤一度漲逾百點、達15,547.97點，逼近月線，惟中場過後航海王落水翻黑，風電族群也陸續停擺，多空陷於15,500城門前僵持激戰，終場大盤仍上漲93.48點、收15,513.45點，月線未能攻克，但總成交值放大至2,201.97億元；櫃買市場漲0.53點、收208.19點，總成交值也增至654.75億元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，推估本周聯準會升息一碼的可能性高，倘若聯準會出乎意料升息兩碼或暫停升息，代表市場可能存在其他尚未浮出檯面的風險因子，反而須特別留意，眼見短期市場雜音仍多，盤勢將更趨保守謹慎，待利率決策公布後，台股動向才會轉趨明朗；至於從技術面來看，台股下方有季線與年線的強力支撐，整體看法仍不悲觀，若後續補量則有機會上攻萬六大關。

盤面上，3月TV面板報價全線翻揚，漲幅落在3.4％~9.1％，今日面板雙虎人氣爆棚，友達（2409）成交量放大至近4萬張、收高1.39％，月線未能站穩；群創（3481）成交量衝出7.7萬餘張、收高1.73％，剛好登月。其他權值股方面，台積電（2330）收高5元、為517元，聯發科（2454）漲1元、收771元，鴻海（2317）漲1元、收103.5元，而大立光（3008）漲勢相對剽悍，收漲50元、漲幅達2.24％，為2280元。而近日受歐美銀行倒閉暴風波及的金融股，今日也紛紛回神，國泰金（2882）漲1.37％、國票金（2889）大漲4％，其餘臺企銀（2834）、新光金（2888）、華南金（2880）、開發金（2883）等，漲幅皆逾1％。

廖炳焜指出，雖然美國金融指數大跌，但科技相關類股表現依舊相當穩健，3月以來仍維持正報酬，台股電子指數也是三大指數中，唯一維持在所有天期均線之上的類股，反映出市場資金仍對長線具有成長的電子股抱以樂觀態度，包括IP、IC設計、電動車、蘋果概念股等，而面板、筆電等隨著庫存調整已有一段時間，亦有機會吸引資金回補；另外，有政策作多的風電、太陽能、儲能相關產業，則有望持續為盤面焦點。

（時報資訊 郭鴻慧）

延伸閱讀

飛宏噴量 面板剽悍 永道-KY強強滾 25檔樂

8家股東會紀念品夯 這21檔本周最後買進日

高股息ETF火紅 這3檔長期殖利率逾5％