跳電是大停電前奏？一文盤點缺電概念股

台電大華二次變電所驚傳故障，桃園蘆竹、中壢、大園等地區昨（20）日逾3萬戶受到影響，台北市士林區、北投區部分地區晚間7點也驚傳跳電，連紅綠燈都失效，包括社子街、葫蘆街、社中街、社正路、延平北路、大南路等路段一片漆黑，民眾摸黑吃飯，晚間9點前已全數復電；還沒入夏就有多起跳電情事，不少專家直言，停電恐將成為常態。

總統蔡英文今（21）日出席ESG永續台灣第三屆國際高峰會時表示，去年台灣的「風」和「光」都創下最高設置量。現階段光電設置量已經有10GW，相較2016年，增加超過7倍；為了穩定電力供應，政府去年推行的措施包括，一是讓機組提早歲修，提早發電；二是新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線；三是再生能源助攻，尖峰供電充裕。惟仍有學者不樂觀認為，將一路缺電到夏季。

核二廠2號機已退役，緊接著是夏季用電旺季的考驗，太陽能與不斷電系統概念股在停電之後，可望成為投資人可關注的概念股；法人指出，「缺電概念股」短線受停電題材激勵強漲，中長線也具投資潛力。

缺電概念股有機會成為今年缺電荒中的受惠類股，包括不斷電族群有盈正（3628）、大同（2371）、碩天（3617）、旭隼（6409）等，儲能族群有台汽電（8926）、台達電（2308）、東元（1504），電網族群有華城（1519）、中興電（1513）、士電（1503）、東元（1504）等，風電族群有華新（1605）、世紀鋼（9958）、上緯投控（3708）、元晶（6443）、大亞（1609）、中興電（1513）等，太陽能族群有安集（6477）、達能（3686）、碩禾（3691）、茂迪（6244）、國碩（2406）、聯合再生（3576）、元晶（6443）等。

（旺得富理財網 黃順德）

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