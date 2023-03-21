本土法人看淡貨櫃航商營運 兩大關鍵曝光

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上周小幅反彈，結束連9跌，不過，本土法人出具的報告認為，SCFI美西線、美東線、歐洲線運價指數第1季都呈現雙位數下跌，並已跌破成本線，加上庫存去化恐怕延續至第2季，持續保守看待貨櫃三雄獲利展望。

SCFI上周上漲3.17點，來到909.72點，在900點關卡前暫時踩住煞車，但美西線、美東線、歐洲線運價指數第1季以來，累計下跌19％、18％、32％，現貨價都已跌破航商成本線，使得美國線船隻運能季減13％。

歐洲線合約價談判已結束，由於需求不明、現貨價較低，合約覆蓋率自往年的25％大幅下滑，美國線合約價談判正在進行，本土法人認為預估美西線將貼近成本價，合約覆蓋率從往年的50％大幅下滑。

此外，美國製造商及批發商延續激烈的去庫存，預估此波主動去庫存將延續至第2季，之後進入被動去庫存，若終端零售銷售轉趨疲弱，主動去庫存可能需延長1季。

貨櫃三雄去年第4季財報陸續反映運量及價格下滑的情形，萬海(2615)最先出現虧損，長榮(2603)、陽明(2609)獲利驟減。目前需求及營運結構未轉佳，尤其近2年來積極擴張將面臨更大的虧損壓力，保守看待貨運航運今年獲利。

（時報資訊 莊丙農）

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