再生醫療擬納健保 法人喊這檔目標價247元

再生醫療擬納入健保，初步規劃會以「暫時性支付」納入健保，法人表示，長聖（6712）在台灣細胞治療領域具有領導地位，未來隨著法規與政策逐步到位，將有機會受惠，維持「買進」建議，目標價247元。

立法院衛環委員會20日審查再生醫療雙法，衛福部長薛瑞元透露，已經準備納入健保，現在屬於跟廠商議價的階段。初步規劃以「暫時性支付」納入健保，即健保有條件暫時給付幾年（預估先給付1～2年），幾年後再評估其成本效益，若效益良好，可考慮正式收載，若不如預期，就不繼續給付。

群益投顧表示，目前台灣食藥署（TFDA）所核准的CAR-T產品是諾華藥廠的Kymriah，有針對急性淋巴性白血病（ALL，18歲以下兒童、25歲以下年輕成年病人），及復發性或難治性的瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）二項適應症，雖然只需一次治療，但療程費用超過台幣1,000萬，一般民眾恐因為價格而怯步。未來若能順利納入健保，不僅可減輕病人的負擔，也對創新藥物的開發有相當的助力。

群益投顧認為，長聖在台灣細胞治療領域具有領導地位，未來隨著法規與政策逐步到位，將有機會受惠，維持「買進」建議，目標價247元。

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