面板雙虎發威 能源吸睛 台股早盤上揚

台股加權指數21日開高在15,437.95點，權王台積電（2330）開在515元，較20日上漲3元。面板雙虎友達（2409）、群創（3481）買單大量湧出，早盤股價大漲逾3％，缺電題材概念股茂迪（6244）、元晶（6443）走勢往上，台股早盤指數呈現反彈，上漲逾80餘點。

受到瑞士當局介入撮合瑞銀（UBS AG）併購瑞士信貸（Credit Suisse）、大西洋兩岸央行攜手提振美元流動性以及美國國會考慮提高存款保險上限的激勵，美國四大指數全面走高。

道瓊工業平均指數3月20日終場上漲1.2％（382.60點）、收32,244.58點。那斯達克指數上漲0.39％（45.02點）、收11,675.54點。費城半導體指數上漲1.01％（31.19點）、收3,114.71點。

統一投顧指出，瑞士銀行集團同意收購對手瑞士信貸銀行，以避免全球金融巿場進一步動盪。美國失業率高於預期，CPI符合預期，PPI低於預期，加上油價下跌，通膨擔憂減緩，市場預期，聯準會（Fed）3月份將只升息1碼，有助資金動能回溫。

技術面來看，台股大盤回測年線有撐，短線強彈站上5日均線，出現初步止跌訊號，惟十日向下穿越月線，上檔壓力仍在。

故在大盤未站上月均線之前，仍建議嚴控持股，選股不選市，布局趨勢題材族群，如新能源概念、車電相關、ChatGPT相關高速運算、鋼鐵及高股息殖利率概念股。

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