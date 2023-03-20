外資頻按讚聯電 股價上看6字頭

晶圓代工二哥聯電（2303）升評美事再添一樁！海通國際證券指出，受惠OLED滲透率提高與蘋果iPhone 16 Pro製程升級帶動，聯電28奈米高壓製程是最大受惠者，升評「優於大盤」、股價預期66元；成為近期繼野村、花旗環球、大和資本後，再一家看好前景的外資研究機構。

觀察外資對聯電看多氛圍轉強，在接連的升評過後，推測合理股價亦凝聚高度樂觀共識，野村、花旗環球、大和資本、海通國際證券賦予的推測合理股價全為「6」字頭，介於60元～66元之間。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，儘管2022年底時曾升評聯詠至「優於大盤」，但海通國際對二線晶圓代工看法並不樂觀，先前研判受單位售價壓力影響，以及車用與工業用客戶面臨庫存調整，下半年呈「L」型復甦。不過，最新調查發現，聯電28奈米高壓製程得OLED與蘋果雙重帶動，下半年重拾向上動能，2024年迎來產業超級周期（Super Cycle），同時，大陸競爭對手的28奈米高壓製程仍遠落後給聯電。

從產業循環的角度來看，海通國際估算，就算在產業下行循環、營運相對低迷的時期，聯電每年每股稅後純益（EPS）仍有4.5元的成績，遑論當晶圓代工價格較高、毛利率較佳的上升循環時，聯電的獲利能力更能超越預期，也就是說，儘管聯電股價近期表現已相對優異，現在評價依然偏低。

蒲得宇進一步解釋，因蘋果iPhone OLED所用的面板驅動IC（DDIC）將升級至28奈米高壓製程，預期OLED DDIC於2024年將會缺貨。就供給面而言，扣除南韓三星LSI，聯電的28奈米高壓製程產能遙遙領先，2023、2024年每月產能分別來到2萬～2.5萬片與3萬～3.5萬片，同期間台積電產能僅1,000～2,000片與2,000～4,000片，大陸晶圓代工競爭者則連量產開出都有問題。

至於需求層面，iPhone 16 Pro的OLED DDIC將全面從40奈米製程，升級到28奈米高壓製程，海通國際認為，這會讓28奈米高壓製程產能陷入極度緊缺，且供應鏈調查顯示，聯詠乃至LX Semi都面臨晶圓代工產能供應不足情況，都在大力爭取聯電的產能支持。

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