水電雙缺 碩禾、力麒等14檔概念股氣盛

國內「水電雙缺」陰霾籠罩，相關概念股卻乘勢而起，水資源概念股「未雨」綢繆，力麒、山林水、國統等20日逆勢上漲；而電價調漲後再生能源股也吸睛，碩禾、華城等成為焦點，兩大受惠族群扮演股市多頭指標。

國內水情嚴峻，南台灣降雨量創下30年來新低，根據經濟部水利署公布的台灣水庫即時水情統計顯示，南投霧社水庫、台南白河水庫、曾文水庫有效蓄水量均低於20％，缺水題材熱、水資源概念股大受激勵。

分析師指出，儘管歐美銀行「地雷」連環爆，加上美國聯準會（Fed）本周將公布升息決策，市場觀望下交易量急凍，惟內需題材熱度仍高，在缺水、漲電兩大議題激勵下，水資源、再生能源擔綱「亂世英雄」。

力麒本業為住宅及商業大樓投資興建，惟力麒直接加間接持有山林水股權逾65％、跨足污水處理廠業務，股價20日逆勢大漲。專業水資源廠商國統、涵蓋淨水工程的中宇，也分別勁揚6.45％、3.33％。

國統去年EPS為2.52元，創2014年來同期新高，毛利率29.14％寫下19年新高；中鋼旗下廠務工程商中宇以再生水工程為重點業務，目前在手案件有台灣自來水公司的草屯淨水場新建工程。

此外，核二廠2號機已退役，夏季用電旺季將至，外媒稱台灣夏季恐大停電，而國際燃料價格飆漲下台電也宣布調漲電價，再生能源股20日全面啟動，由太陽能股碩禾、茂迪、太極、達能、國碩領軍，茂迪法人連二買5,321張，風電股永冠-KY，及儲能、重電的華城、亞力、中興電同強，中興電更獲法人買超6,235張。

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