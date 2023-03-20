外資砍4壽險型金控 金融僅這檔入買超榜

美歐金融業風暴見轉機，瑞信將由瑞銀收購，美國政府也傳出與股神巴菲特商談投資地區性銀行，雖然上周五美股大跌，但台股今天開盤小紅，低量盤整，終場小跌32.99點，收15,419.97點，成交量僅1,896億元，創一個多月來新低。雖然大盤走勢沉悶，但小型股與高價千金股表現強勢，櫃買指數逆勢收紅。

今天外資賣超47.83億元，投信買超32.75億元，自營商賣超16.36億元，合計3大法人賣超31.45億元。

外資今天還是以賣方操作為主，買超個股張數不多，除了第一名的緯創1.16萬張之外，其餘皆不到萬張，且買超族群以電子股為主。臺企銀日前因公布股利不如預期，股價一度跌停，不過外資近期仍買多於賣，今天加碼2,974張。

今天外資賣超仍以金融股為主要族群，尤其是壽險型金控，國泰金2.09萬張居賣超冠軍，新光金1.87萬張緊追在後，富邦金1萬張，中信金也減碼9,869張。其他賣超逾3千張以上的金融股還有第一金、玉山金、遠東銀、華南金、元大金等。

櫃買指數走勢相對強勁

此外，雖然上周五上海出口集裝箱運價指數(SCFI)止跌反彈，結束連9黑，但外資還是繼續賣超貨櫃航運族群，長榮減碼5,531張、陽明4,875張、萬海1,114張。

國內法人表示，歷經美歐銀行業風波後，市場信心保守，台股狹幅盤整，多空陷入膠著，投資人靜待Fed本周會議結果，氣氛觀望導致量縮。不過，櫃買指數在內資力挺下，走勢相對強勁。距3月底剩9個營業日，內資投信、機構法人等季底作帳受到市場關注，中小型股不占指數權重，屢屢有逆勢上揚走勢，也使得近期中小型股維持輪動，可留意後續內資法人作帳行情。

外資今天買超上市個股前10名為：緯創(3231)11,697張、飛宏(2457)8,741張、光罩(2338)6,339張、華邦電(2344)5,878張、樂事綠能(1529)4,607張、京元電子(2449)4,453張、宏達電(2498)4,233張、元晶(6443)3,712張、臺企銀(2834)2,974張、中石化(1314)2,918張。

外資今天賣超上市個股前10名為：國泰金(2882)20,946張、新光金(2888)18,799張、元大滬深300正2(00637L)15,154張、華新(1605)13,301張、富邦金(2881)10,019張、中信金(2891)9,869張、鴻海(2317)9,338張、群創(3481)9,210張、遠東新(1402)6,446張、長榮(2603)5,531張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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