碩禾、茂迪啵亮 AI夠力 觀光in 24檔開趴

台股今天（20）日收盤報15,419.97點，下跌32.99點，跌幅0.21％，成交量1,896.98億。

搭上生成式AI、ChatGPT順風車，激勵台股資服相關概念股的走揚，包括凌群、資通、蒙恬、訊達、系微、驊宏資、智聯服務、叡揚、虎門科技、倍力等都以漲停作收。

觀光類股漲勢強勁，寒舍、燦星旅收獲漲停，夏都上漲8.54％、新天地上揚6.38％、雲品也漲5.59％，晶華、六角、亞洲藏壽司、六福、王品等也都收紅。

太陽能概念股元晶上漲2.97％、碩禾上揚8.76％、茂迪漲了5.6％；有充電樁題材的飛宏也以上漲作收。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計華電、資通、智聯服務、弘塑共24檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，資服類及觀光類股表現亮眼，分別漲1.7％及1.62％；電器電纜類股表現疲軟，下挫1.15％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有13檔7％以上漲幅，其中9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為資通（2471）、華電（1603）、立德（3058）、樂事綠能（1529）、十銓（4967）、嘉澤（3533）、銘旺科（2429）、凌群（2453）、寒舍（2739）、夏都（2722）。

今日上市有14檔股票3％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為台端（3432）、中福（1435）、眾達-KY（4977）、惠特（6706）、虹揚-KY（6573）、士紙（1903）、潤泰新（9945）、來頡（6799）、天瀚（6225）、潤泰全（2915）。

上市成交量前10名個股依序為元晶（6443）、聯電（2303）、飛宏（2457）、臺企銀（2834）、群創（3481）、潤泰新（9945）、新光金（2888）、永豐金（2890）、中信金（2891）、國泰金（2882）。

上櫃有16檔9％以上漲幅，其中15檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為智聯服務（6751）、弘塑（3131）、虎門科技（6791）、燦星旅（2719）、叡揚（6752）、旺玖（6233）、神盾（6462）、訊達（6140）、韋僑（6417）、驊宏資（6148）。

今日上櫃有12檔股票有3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為昇益（5455）、杏國（4192）、雙邦（6506）、昇華（4806）、瑞築（6198）、志旭（8067）、譜瑞-KY（4966）、光耀（3666）、保瑞（6472）、中茂（5205），今日無跌停。

上櫃成交量前10名個股依序為茂迪（6244）、國統（8936）、華電網（6163）、力麒（5512）、華星光（4979）、台半（5425）、系微（6231）、台燿（6274）、榮剛（5009）、緯軟（4953）。

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