股息給力 泰銘每股賺4.07元配4元

國內鉛錠大廠泰銘（9927）去年營收和獲利，雙雙超越2021年，公司也大方配發股息，每股賺4.07元，擬配發現金4元，配息率高達98.28％，等於賺的，都拿來發給股東了。

泰銘2022年全年營收90.63億元，比2021年營收88.42億元，微增2.50％，營收也是近3年新高，淨利6.83億元，每股稅後盈餘4.07元，比2021年的4元，年增1.75％。

泰銘董事會決定大方發放現金4元，配息率高達98.28％，對此，泰銘發言人童新沅20日表示，除了每股盈餘4.07元，泰銘去年處分長期持有的一家公司股票，獲利7億多元，此一業外收益歸納的資產負債表的保留盈餘項下，因此，董事會才有大方配息的決定，回饋股東。

法人說，泰銘去年第三季的帳上約當現金逾15億元，多於負債金額之外，負債比只有20.46％，體質相當健全之外，被譽為Sugar bowl（蜜糖罐）的保留盈餘達24.91億元，是泰銘有能力對股東大方送股息的因素。

由於牽動泰銘營收與獲利的鉛錠價格，近期走勢相對穩定，英國倫敦金屬交易所3月17日（上周五）的收盤價、每噸2,067.50美元，跟今年2月均價2,098.90美元，並無太大變動。

童新沅指出，鉛錠價格「只要穩定，就是好事」，目前可說是狀態良好，可望希望鉛錠的關連供應鏈，回歸正常供需軌道，讓鉛錠產業在今年3月落底的機率，越來越高。

他說，重要的成長動能，則是國際車市漸漸好轉，將帶動鉛酸電池需求量逐漸增加，而泰銘的下游主要客戶鉛酸電池廠，對鉛錠的需求可望穩定成長。