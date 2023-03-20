外資釋出AI口袋名單股 台積電等3檔入列

ChatGPT颳起AI旋風，美系外資針對AI產業也出具最新研究報告，外資認為，人工智慧在半導體領域中產值驚人，相關個股中，也點名世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、台積電（2330）為口袋名單。

美系外資表示，估計半導體價值比在人工智能伺服器中比一般伺服器中高出9~18倍，估計推理伺服器價格約3.3萬美元、訓練伺服器約6.5萬美元，這相較於普通企業伺服器3600美元相比割出許多。自2017年以來，GPU性能增加了10倍，成本增加了約3倍，期望隨著3奈米和2奈的出現，不僅可以持續在性能上改進，且相對成本也會下降，這將會同時觸發AI半導體供應鏈的銷量增長和ASP增長。

美系外資研調調機構IDC均預估，英特爾x86CPU伺服器市場恐將繼續停滯不前，其在2022年市值約250億美元，預計到2026年復合年增長率為3％。另外一方面，也預測加速器產值在2022年市值為190億美元，到2026年複合年增長為17％，也預測ABF載板的複合年增長率為19％。

美系外資表示，在人工智慧的世界裡，HBM（高頻寬記憶體）的升級帶寬應該是具有挑戰性且成本高昂的，因為其工藝複雜，成品率又低，同時，HBM各種加速器的GPU到ASIC（客製化晶片）的唯一選擇似乎只有Nvidia（輝達），例如Google的TPU，故推估DRAM會是瓶頸。在亞洲科技，唯一看到收入複合年增長率達到15~20％的行業就是未來五年是超大規模資本支出和人工智能投資，有鑑於此，將世芯-KY、緯穎加入買進名單，與此同時，台積電也已經在買進名單中。

（時報資訊 王逸芯）

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