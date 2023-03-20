見到黑影就開槍？潤泰雙雄股價再破底

瑞信AT1債券變廢紙，金管會僅透露國內金融、保險業曝險約1550億元，尚未公布金融保險業者名單，不過潤泰新（9945）、潤泰全（2915）因轉投資南山人壽，在市場一片風聲鶴唳下，潤泰雙雄20日股價成為殺盤重心，再度出現破底走勢，引發網友熱議「潤泰明顯過度恐慌 AT1根本沒確定曝險就殺下去」。

瑞銀集團（UBS）同意以30億瑞士法郎（32.5億美元）收購瑞士信貸，條件之一是160億瑞郎（173億美元）的瑞信債券減計註銷、變成廢紙。

金管會主委黃天牧透露，據初步統計，台灣的銀行業對瑞銀AT1債券曝險470億元、保險業曝險1,080億元，合計1,550億元。

黃天牧指出，因第一類資本債券被打消，若銀行或保險業有投資這類債券，等於就沒有殘值了，保險業投資這類債券也還包括國際板債，會要求各金融業清查後再對外宣布。

雖尚未公布國內金融、保險業曝險名單，不過，潤泰雙雄禍不單行，先前因轉投資南山人壽因金融資產跌價損失，需提列特別盈餘公積，無法配發股利，導致股價大跌，如今，市場又擔心瑞信AT1債券恐受波及，20日潤泰雙雄股價賣壓沉重，潤泰新、潤泰全盤中跌幅一度達6％、5％。

雙雄股價破底引發網友關注，「潤泰全、潤泰新 都好慘！狂跌！」、「潤泰明顯過度恐慌 AT1根本沒確定曝險就殺下去」、「光頭王真的有點讓人恐慌 潤泰新潤泰全這個跌法」、「潤泰新跌成這樣 到底是不配息 還是踩雷阿」、「潤泰沒有最低 只有更低 不要現在就去接…」、「不是阿 潤泰新是在跌殺小 難道南山買一堆AT1 ???」。

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