金融股已公布股利盤點 這2家殖利率逾3.6％

去年全球金融市場重挫，股債齊跌，國內金融業淨值大幅減損，14家金控全年淨值蒸發近1兆元，創史上最慘，衰減幅度近2成，除第一金（2892）外，其餘13家金控淨值下的「其他權益」均為負數，有股債匯等相關評價損失。全體稅後純益2850億元，較前一年衰退逾5成。

金融股去年淨值大減，加上獲利下滑，市場預期今年配發股利恐縮水。日前玉山金（2884）、臺企銀（2834）公布股利不如預期，股價皆應聲跳水。由於金融股是國人存股最愛類股，股利政策牽動存股投資人的敏感神經。

4檔殖利率不到1％

目前僅7家金融股率先公布股利，相對較佳者，包括元大金（2885）現金0.8元、股票0.15元，合計0.95元；遠東銀（2845）全配現金0.4089元；台中銀（2812）現金0.3元、股票0.42元，合計0.72元。以上周五收盤價計算，元大金殖利率3.66％、遠東銀殖利率3.63％、台中銀2.2％。

另外4家已公布股利的金融股包括玉山金（2884）現金0.2元、股票0.4元，合計0.6元；聯邦銀（2838）現金0.1元、股票0.5元，合計0.6元；臺企銀（2834）現金0.1元、股票0.24元，合計0.34元；國票金（2889）不配發股利0元。這4檔殖利率皆不到1％（包括0）。

國內法人表示，金融股今年配息不太好，是意料中的事，金融股向來為存股標的，但今年金融股殖利率估多在3％左右，4％以上機率不高，相較目前債券殖利率已超過4％，吸引力不足。不過，也有專家認為，近期美歐金融股頻頻爆雷，引發賣壓，甚至傳出美國政府接洽巴菲特，希望他出手投資地區銀行；以長線角度看，趁這波股利與金融風暴等利空，或許是金融股低檔布局良機。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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