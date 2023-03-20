這檔金控股外資大賣 網友卻喊股價好香！

全球金融市場動盪，矽谷銀行、瑞士信貸接連暴雷，拖累國內金融股近期成為外資殺盤重心，國泰金（2882）、永豐金（2890）近日股價頻破底，兩檔個股已向現增價靠攏，國泰金股價重跌，網友反而叫好認為「40塊的國泰好香喔」。

金融股近期被利空消息圍繞，外有矽谷銀行、瑞士信貸接連出事，內有金融股股利不如預期，以往金融股為存股族標的，但受到去年獲利下滑、股債投資虧損等因素衝擊，金融股股利縮水已難免，台企銀今年將每股配發0.34元股利（現金0.1元，股票0.24元），創下近14年新低，導致股價直接跳水。

國泰金本周將舉辦法說會，股利發放將是重頭戲，國泰金是否會動到資本或法定盈餘公積來發股利各界關注，但近期股價遭外資提款，近六個交易日賣超4.7萬張，20日早盤最低來到40元價位、跌幅約2％。

而國泰金去年第四季啟動史上最大規模的現金增資案，每股現增訂價為35元，由於股價已面臨40元大關保衛戰，反而吸引網友叫好，，「國泰金等著破40讚讚讚」、「國泰金離還原月的十年線愈來愈近~~~豪開心」、「國泰坐等跌破增資價」、「40塊的國泰好香喔」、「國泰金不可能倒保險土地多到炸掉」。

另外，永豐金今年元月底也完成現增每股定價15元，20日股價16元失守，網友直指「永豐不用抽也有15塊真佛」、「永豐金增資價何時會到」、「永豐回15了哭啊」。

延伸閱讀

金融業踩瑞信大雷？國泰金率先澄清

金融股小股東不減反增 專家：這群人入市

瑞信5千億AT1債券變廢紙 黃天牧發話了