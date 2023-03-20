3/20盤中熱門焦點股

今（3/20）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1） 觀光閃金光 股王競速、2漲停高呼

全民普發現金6,000元來了，3月22日起開放登記，最快4月6日起即可發放現金，民間消費迎來疫後需求，加上4月清明節長假將到，觀光股回檔調整後，再現漲升格局。今日寒舍（2739）直攻漲停板，上櫃股燦星旅（2719）跟進，一起亮紅燈。夏都（2722）攻高半根漲停板，新天地（8940）、雲品（2748）、晶華（2707）、力麗店（5364）、亞都（5703）、御頂（3522）滿地開花，漲幅高達3％。

王品（2727）上周五成功擠下晶華拿下類股股王寶座，盤中雙方勢均力敵，一度僵持在279元同價位，呈現雙股王局勢。百元高價股的柏文（8462）、美食-KY（2723）、漢來美食（1268）、揚秦（2755）、亞洲藏壽司（2754）、六角（2732）等多檔齊揚。

台股小開高後呈現在平盤上下震盪整理之格局，高低點約70點，守住15,400點及五日均線，市場觀望聯準會的利率決議結果。本周普發6,000元現金政策將開始啟動流程，民眾最快可能在4月收到現金，受惠股開始動起來，分析師認為，短線上6,000元題材還有可能發揮動能。

接下來，台股將進入Q1財報公布期，解封與春節長假將反應在觀光個股財報上，由於疫情三年來觀光股被壓著打，隨著國人旅遊先行復甦，再來將迎接海外遊客，回籠的行情還可望持續。

（時報資訊 張嘉倚）

（2） 輝達GTC掀話題 AI、ChatGPT概念火一把

繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）GPU技術大會（GTC）於美東時間20日盛大揭幕，為期3天的線上大會，將討論近期最夯的生成式AI、聊天機器人ChatGPT，並同時聚焦AI運算、工業元宇宙與雲端運算等領域。這項消息大大激勵周一台股上市櫃資服走勢，類股早盤表現跑贏大盤，上市資服漲至2％，上櫃資服大漲4.7％，並居類股漲幅之冠。

智聯服務（6751）、虎門科技（6791）、訊達（6140）、驊宏資（6148）、蒙恬（5211）、倍力（6874）、系微（6231）及凌群（2453）亮燈漲停；資通（2471）、零壹（3029）、緯軟（4953）、宏碁資訊（6811）開高勁揚。成交量方面，凌群、資通分別破突3.3萬張、2.4萬張，早盤呈現價量俱揚。

智聯服務身為宏碁（2353）小虎隊的一員，去年獲利0.76億元翻倍成長，EPS4.05元，擬配息3元；也於14日公布子公司宏碁創達IPO計畫。今早開高1元至75元後，直奔漲停價81.4元，改寫前波高價81元。

凌群受惠智慧交通、5G整合及AIoT等解決方案有斬獲，帶動去年營收、獲利及每股純益締新猷，EPS2.51元，擬配息2.2元。目前同樣站上漲停價65.7元，成交量已達3.3萬餘張。凌群近年亦積極拓展ESG領域業務。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳日前也釋出自身看法，他看好運算系統及生成式AI、工業元宇宙、大型語言模型、雲端運算等四大AI應用發展。

（時報資訊 廖小蕎）

（3）盤中熱門焦點股：

1.寒舍（2739）：2022年每股虧損3.69元，法人樂看今年可望轉盈，買盤重新進駐，股價強勢漲停。

2.智聯服務（6751）：輝達GPU大會聚焦AI應用，激勵早盤掛漲停價81.4元、突破前高。

3.永冠-KY（1589）：台電4月調漲電價平均11％，多頭轉向風電族群，早盤爆量觸漲停。

4.凌群（2453）：去年財報寫3高、EPS2.51元，加上AI題材加持，今早放量觸及漲停。

5.元晶（6443）：太陽能電池打入美系客戶，今年供貨將續放大，盤初股價走揚逾3.5％，突破40關。

6.碩禾（3691）：太陽能題材暖呼呼，股價走強逾8.5％，位居所有均線之上。

7.嘉基（6715）：高速傳輸需求熱，營運嘗甜頭，多頭爆發，強彈6％。

8.矽創（8016）：受惠面板景氣轉溫以及每股將配發22元現金股利，股價續揚。

9.幸福（1108）：業績與股利題材持續發酵，早盤一度再拉升逾3.5％。

10.正隆（1904）：去年每股盈餘2.27元、為近3年低點，擬配息1.1元，審慎期待下半年景氣及市況回溫，盤初小漲反應。

11.新光鋼（2031）：去年基本每股盈餘1.23元、擬配息1元，上周五爆量強漲近5％，拉出一根長紅棒，收復全數短均，今早多頭腿軟，一度翻黑。

12.和大（1536）：去年每股純益2.23元、擬配息1.6元，配發率逾7成，惟5日線下行，盤初股價續跌。

13.聯嘉（6288）：去年每股盈餘0.09元、擬配息0.2元，今年前2月營收年增3.2％，預期第2季營收開始季季增，全年挑戰增3成，盤初股價續上行。

14.劍麟（2228）：去年EPS5.97元、擬配息4元，盤初急速飆過5日線。

15.鈊象（3293）：24日將舉辦法說會，法人估Q1可望再賺一股本，但股價開高走低。

16.廣穎（4973）：去年每股稅後2.89元，擬配息2元，17日獲外資、自營商聯手買超，盤初股價強漲逾3％，寫去年1月來波段新高25.5元。

17.第一銅（2009）：外資連兩日買超，加上LME銅價從上周觸及的10周低點止跌上揚，盤初股價續強彈逾4.5％，躍過5日線、季線，叩關月線。

18.台聚（1304）：受惠遠東區EVA現貨行情穩揚，以及21日在交易所召開法人說明會，股價續漲。

19.長榮（2603）：貨櫃航運見曙光，SCFI終止連9跌，歐洲線率先反彈，激勵股價開高走高。

20.新興（2605）：波羅的海綜合指數BDI上周五續跌1.6％，周線仍上漲7.79％，連續第四周收紅。第二季營運轉佳支撐股價。

21.創意（3443）：受惠ChatGPT應用帶動ASIC晶片設計效應，股價續強回到1160元高檔區。

22.愛普*（6531）：身為利基型記憶體廠，下半年可望恢復成長趨勢，今年營收、獲利仍看佳，股價續攻312.5波段新高。

23.日月光投控（3711）：跨汽車無線業務，外資持續買超力挺股價抗空。

24.嘉澤（3533）：受惠英特爾滲透率持續提高，營運逐季增溫，早盤直接叩關850元之上，幾乎收復3月以來的失土。

25.漢唐（2404）：去年財報靚，今年台灣訂單穩健成長，陸美訂單亮眼，本土法人買超，走揚3％回前高。

26.汎銓（6830）：法人看Q1不淡、Q2產能可望滿載，走揚2％至5日線上，底部墊高。

27.根基（2546）：去年獲利創新高，搭配外資買超，開盤攻勢強勁，漲幅約3％。

28.遠東銀（2845）：美國銀行股再掀隱憂，早盤領跌金融類股。

博晟生醫（6733）：注射劑獲衛福部納入健保給付，早盤聞訊衝高4.3％，飛過5日線及月線。

29.亨泰光（6747）：去年獲利刷新高，股價一度衝上260元寫逾一年高。

30.茂迪（6244）：挾TOPCon接單旺題材，早盤爆量漲3％，5日線向上。

（時報資訊 李慧蘭）

（4） 外資看瑞昱 續喊加碼、上看450

美系外資針對瑞昱（2379）出具最新研究報告，認為第一季將是今年谷底，目前已經看到多項零組件開始補貨，維持瑞昱目標價450元、評等加碼。

美系外資表示，瑞昱力拼2023年營收至少呈現年對年的持平，且預計第一季將是今年谷底。瑞昱目前已經有看到電視和消費者相關的物聯網需求拉動，儘管第一季毛利率面臨庫存核銷壓力，瑞昱目標是中長期毛利率回歸歷史高端水平。

美系外資表示，瑞昱預計DOI（庫存天數）將從第一季開始下降，並在第二季末回落至更健康/正常的水平。瑞昱仍然看好汽車相關產品的長期發展，尤其是在乙太網方面，因為有更多的品牌廠和OEM廠正在與瑞昱合作，該領域營收的年成長應該會遠遠超越於整體平均。

美系外資表示，目前已經看到多項零組件從第一季開始補貨，這表明週期觸底，相信瑞昱也將受益於PC補貨，維持瑞昱目標價450元、評等加碼。