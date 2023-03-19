不畏瑞信風暴 股市中長線看多

矽谷銀行（SVB）倒閉事件後，瑞士信貸（CS）又爆，金融風暴疑慮再起。法人指出，全球景氣有望將觸底且漸趨明朗，今年第二季以前，配合通膨數據下降趨勢，升息步伐緩和，市場重心將轉往經濟成長，成長題材將成為焦點，仍維持股市短期堅強築底，中長期看多觀點。

國泰投信表示，瑞信、矽谷銀行事件，均不存在金融資產是連結實體總經部門產生的問題，不易引發連鎖效應，「不屬於金融危機」。個別企業、銀行營運連續爆發虧損，資不抵債或債務拖垮信用等，這牽涉流動性與資產處分、企業重組等面向，事件擴散程度視股東、債權人、監管機構、各國央行處理方式，目前為止，從監管機構與央行的應變來看，仍屬可控。

去年瑞信因為佣金減少與投資失利，虧損金額達72.9億瑞郎，但備供出售（AFS）、持有到期（HTM）的債券曝險部位，共計持有20億歐元，僅占總存款1％，影響幾乎為零。且就瑞士信貸財務體質分析，銀行部門存款得以適當放貸，不同於SVB持有大量超額儲蓄，並投資在債券。

國泰投信認為，觀察全球2月製造業與服務業採購經理人指數（PMI）分別回升至50、52.6，皆連續二個月回升，預期第二季底以前，隨全球各大央行發布「金融穩定報告」，有望景氣將觸底且漸趨明朗。第二季以前配合通膨數據下降趨勢，聯準會與歐洲央行也可能停止升息，屆時市場重心將轉往經濟成長，成長題材將成為焦點，因此仍維持股市短期堅強築底，中長期看多觀點。

安聯投信強調，聯準會2月會議如預期升息1碼，除表示經濟仍有機會軟著陸外，也首度承認通膨減緩，但是尚未看到核心通膨的服務項目出現下滑跡象，對抗通膨的調性應會延續。在表現強勁的經濟數據及官員談話下，期貨市場持續上調終端利率，但仍有部分期待轉向降息。但考量勞動市場當前仍強勁、薪資動向仍待降溫，聯準會今年應仍會按兵不動。