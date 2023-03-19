瑞信風暴 歐股有驚無險 後市按讚

瑞士央行拿鉅資力挺瑞信後，不但拆除地雷，也讓歐股及全球股市有驚無險。法人表示，事件後歐洲央行（ECB）依然升息2碼，顯示對歐元區後市相對有信心，加上歐股題材仍有亮點，續看好歐股後市。

安盛最佳收益基金投資組合經理劉茜指出，過去投資人一直對歐洲有不正確的理解，加上去年受俄烏戰爭及能源危機影響，市場原先對歐洲市場的去年全年預測極為悲觀，但歐洲股市在去年的表現反而優於美國和新興市場。歐元區的經濟指標出人意料地出現上升，能源價格的緩解、供應鏈的改善以及對消費的支持，顯示歐元區在最壞的情況下，應該會經歷一場較短、不那麼嚴重的衰退，隨後將出現微弱復甦，未來可能會向上修正對歐元區今年GDP預測。

安聯投信認為，由於天然氣價格回落將使得通膨壓力舒緩，部分總經指標數據也顯示，歐元區已經連續三個月出現改善。

富蘭克林證券投顧分析，儘管近期歐洲銀行業因瑞士信貸事件而面臨一波壓力，但ECB仍認為歐洲銀行業的體質相較2008年已經好很多，且去年年底以來經濟表現轉佳、天然氣價格大跌、大陸解封帶來了利基，ECB將今年GDP從0.5％上修至1％，顯示歐元區應不會陷入經濟衰退。

歐元區經濟展現韌性，且在投資題材上也有部分亮點。富蘭克林證券投顧強調，歐洲能源股的自由現金流量（FCF）收益率在各大類股中最高，加上大陸重新開放、大宗商品稀缺，能源、原物料類股可望受惠等，ECB升息將有助改善銀行股財報表現。此外，隨俄烏戰爭刺激歐洲擴大國防支出、歐盟的「RepowerEU」計畫上路，歐洲國防、綠能等具題材加持的類股可望受惠較多。

高股息有助穩定投資人在股市下跌時期的整體績效，也是歐股一大亮點。根據安聯環球投資研究，針對1978年至2022年底投資期分析顯示，以MSCI歐洲指數為基準，在上述整段時期，股息占歐股投資年化總報酬約35％。