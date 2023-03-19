美台聯手 台廠O-RAN商機旺 概念股有戲

台北智慧城市展即將於28日開幕，據了解，經濟部工業局與AIT美國在台協會共同合作，將首度在這次智慧城市展召開一場「臺美 5G Open Networking 產業論壇」，AIT美國在台協會將邀請美國多家電信商代表、及SI系統整合商來台，與台灣廠商進行閉門會議，並於29日與多家台廠展開O-RAN設備媒合。

據了解，與這次來台美商進行閉門會議與媒合的台灣廠商，將由經濟部工業局邀約，包括和碩、廣達、仁寶、緯穎、明泰、鈺登、信曜、泰雅、新漢、伸波、優達、現觀科技、台林電通等廠商將在應邀之列。

全球採用Open RAN架構推出5G服務的電信商首推日本樂天電信，由於Open RAN架構網路的特色，包括透過硬體白盒化、網路功能軟體化及雲化、介面開放化與RAN運作智慧化等開放架構，讓電信業者可以用相對較低成本架構行動網路，亦不再受限於只能採購諾基亞、愛立信及華為的電信設備。

目前除了日本樂天電信率先採用Open RAN架構推出5G服務，就以美國電信及網路通訊大廠對於發展O-RAN最為積極，美國Verizon電信公司今年將正式部署O-RAN，AT＆T也即將在5G行動基礎網路加入開放架構的O-RAN設計，美國衛星通訊商Dish Network近幾年積極採用O-RAN網路提供5G服務，且5G O-RAN 服務已在拉斯維加斯上線。

根據主辦單位台北市電腦公會公布的「臺美5G Open Networking 產業論壇」議程，這次台美雙方預定針對全球OpenRAN布建現況、在美國市場建立合作夥伴關係、5G產業鏈國際合作策略、開拓開放架構供應鏈多元性、與產業鏈夥伴合作進行服務落地、及利用驗測平台加速全球開放架構網路布建等議題，進行深入探討美商與台灣廠商未來在O-RAN生態圈合作方向。

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