抗金融震盪 外資挺半導體族群有大將之風

歐美金融股引爆市場風波，比起加權指數動盪、金融類股一度慘跌，科技股頗有大將之風。瑞信證券看好半導體五虎將，加上摩根士丹利、大和資本證券等近期紛紛調升指標股股價預期或投資評等，外資挺台股暖風持續吹往半導體族群。

近期全球金融市場相當不平靜，繼矽谷銀行倒閉、第一共和銀行爆發擠兌，又有瑞信股價大幅度下挫。儘管美國11間大型銀行已聯合注資300億美元給第一共和銀行，支撐其度過難關，瑞士央行與瑞士金融市場監督管理局則發表聯合聲明，指出必要時將提供瑞信流動性，激勵歐美股市16日強彈，但17日旋即再轉跌，道瓊指數、S&P 500指數各下挫1.2％與1.1％，外資圈人士不諱言，市場信心仍相當脆弱，持續考驗市場風險承受度，尤其不能對金融股掉以輕心。

反觀以電子、半導體股為主的那斯達克指數與費城半導體指數，17日雖同受市場氣氛牽累，然跌幅僅0.74％與0.47％。若將時間範圍拉長到過去一周表現，道瓊指數因內含重量級金融股如：高盛、摩根大通、美國運通等，受到中小型銀行倒閉與瑞信風波影響較鉅，導致全周小跌0.15％外，S&P 500、那斯達克、費城半導體指數全部上漲。

尤其費城半導體單周強漲5.46％居冠，台積電ADR、聯電ADR同期間分別上漲2.5％與3.2％，此外，那斯達克指數也暴漲4.41％，市場資金強力看多半導體與科技類股，與金融股氣氛可說大相逕庭。

觀察那斯達克、費城半導體指數過去一周表現，呼應中信投顧總經理陳豊丰提出「風暴核心不在電子股」的觀點，並提出若遇急殺、採不殺低的投資建議，靜待短期內落底，強勢個股如：IC設計、IC設計服務、矽智財（IP）等族群表現仍穩健。

外資圈近期升評與調升目標價火力，也都集中在科技股與半導體股。花旗環球、大和資本證券相繼升評晶圓代工二哥聯電；摩根士丹利、花旗環球證券先前也升評聯詠，隨後有瑞信調升股價預期；IP指標股世芯-KY不僅得大摩調升股價預期，本土的中信投顧也共襄盛舉，提高股價預期至1,400元。

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