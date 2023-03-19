華南金、國泰金法說登場 法人聚焦它

華南金控、國泰金控法說會分別將於3月20、22日登場！此次法說會除了聚焦公司營運狀況，股利發放將是重頭戲，國泰金控是否會動到資本或法定盈餘公積來發股利各界關注，華南金去年發放股利為現金股利0.78元、股票股利0.34元，共計1.12元，今年是否還能維持高股利發放率，也讓人期待。

國泰金控去年捲進防疫保單之亂，獲利受到衝擊，2022年全年稅後盈餘達380.1億元，每股盈餘為2.58元、年減近73％，國泰金控總經理李長庚日前表示，將綜合考量營運狀況、投資人對現金股利需求以及經濟發展等因素來決定。他還特別感謝金管會放寬金控今年可在符合一定條件下、經董事會通過以資本或法定盈餘公積補充配息，讓人關注國泰金今年會不會動用到。

華南金控將於3月20日召開2022年第四季法人說明會，公布2022年度營運概況。華南金2022年稅後盈餘為173.04億元，每股稅後純益(EPS)為1.27元，每股淨值為13.54元，相較於2021年稅後盈餘172.04億元，年增率0.58％，在金控去年獲利多為衰退下，表現相對亮眼。

近期市場關注金融股股利發放情形，華南金去年EPS達1.27元，對比去年發放股利為現金股利0.78元、股票股利0.34元，共計1.12元，今年是否還能維持高股利發放率，將是法人關注問題。

另外，華南金如何因應俄烏戰爭、全球通膨、國內外升息等衝擊，以及子公司銀行、證券、產險今年的發展策略也將是關注焦點。

華南金旗下華南銀行為了提升資本適足率，從去年下半年開始，積極調整風險性資產結構或善用風險抵減工具，除RWA下降，放款總額反而逆勢成長，讓華銀獲利再創新高，今年如何維持獲利動能將是法說會重點之一。

另外，華銀今年的營運主軸訂為「科技賦能、數位創新、善用資本、開創新猷」，未來如何達到獲利及永續經營雙重目標也將是法說會重點之一。

延伸閱讀

16檔題材股大咖挺 這檔缺電股法人買最多

全彩電子紙滲透率提升 2檔營運加分

前景佳 9檔6~10%高股息殖率股吸睛

2022獲利創新高 華新仍遭降評關鍵曝光

金融族群仍能存股？老手曝台企銀甜甜價