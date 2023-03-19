台股挑戰重返月線 關注金控法說等兩因素

台股挑戰重上月線關卡 聚焦金控法說會及內資作帳行情兩因素

上周SVB事件衝擊美股在內國際股市波動走弱，台股也跌破15,500點支撐、一度來到15,186點低檔，所幸17日反彈站回5日線上。本周盤勢拚回升月線，國際面關注聯準會升息議題，國內面市場聚焦金控法說會及內資作帳行情兩因素。

上周的三大法人合計賣超420.4億元，主要是外資周賣超324.55億元以及自營商周賣超214.3億元，投信周仍買超118.41億元。其中17日法人合計買超125.41億元，外資買超109.2億元、投信買超25.86億元，自營商則調節9.55億元。17日外資台指期淨多單再度回升萬口以上、達1萬672口，周增持多單4,471口。

由於SVB事件後，市場預期美國聯準會3月可能放緩升息（包含僅升息1碼或甚至不升息），本周全球緊盯聯準會升息議題以及最後結果，隨時序本周已進入3月下旬，上市櫃公司去年財報持續公布，其中本周新一波法說會，最聚焦金控公司，從20日華南金、21日兆豐金、22日國泰金、23日開發金等，在國際金融瞬息變化，市場關注法說釋出對今年營運展望。

另本周法說會還有台中銀、波若威、上品、台聚、東元、東哥遊艇、大汽電、元太、宜鼎、宏正、長科、IET-KY、威強電、鈊象、台汽電等。

而距3月底最後10個營業日，內資投信、機構法人等季底作帳也受到市場關注，相較於大型權值股有外資操作受美股波動影響因素，股價漲升空間受到壓抑，中小型股不占指數權重，屢屢有逆勢上揚走勢，也使得近期中小型股維持輪動，可留意後續內資法人作帳行情。