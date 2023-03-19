2022獲利創新高 華新仍遭降評關鍵曝光

印尼旭日量產進度落後 法人調降華新投資評等至「中立」

華新(1605)去年第四季財報被匯損吃掉，但全年稅後純益193.52億元，EPS5.45元，獲利仍創下歷史新高；法人認為，印尼旭日的高冰鎳產線1月仍在試產，量產進度落後，因此將華新投資評等由「買進」調降至「中立」。

華新2022全年營收1,804億元，年增15.15%，稅後純益193.52億元，年增32.16%，EPS達5.45元，獲利創下歷史新高，董事會通過擬每股配發現金股利1.8元。

法人表示，華新去年第四季財報，雖然12月將新併購的不銹鋼歐洲同業CAS併入合併財報，但因正逢年底聖誕節的傳統淡季，因此CAS的營收貢獻較不明顯，加上2021年同期銅線的價量基期較高，因此華新去年第四季營收437.35億元，年衰退6%。

由於去年第四季印尼鎳礦成本上漲，使得資源業務(鎳生鐵)獲利率下滑，加上認列鎳價的避險損失約11億元、台幣升值的匯損約4.78億元，因此華新去年第四季EPS僅0.16元，季衰退94%、年衰退87%。

法人指出，印尼旭日(華新持股50.1%)的高冰鎳產線方面，從去年第四季開始試產後，今年1月仍在試產，目前產出3300-3500噸(滿載年產5.5萬噸、月產5000噸)，利用率約6-7成。

在試產期間，以生產鎳生鐵(半成品)為主，待3月底自有電廠完工後，才會全產全銷。較上次法說會提到今年第一季高冰鎳將可以全產全銷的說法有落差，因此下修印尼旭日的出貨量預估，從近5萬噸下修至不到4.5萬噸。

印尼緯創金屬(華新持股29.5%)的高冰鎳產線方面，年產能5.5萬噸，預計今年第四季試車、明年第一季量產，仍按照原計畫進行。兩條高冰鎳產線量產後，華新的鎳製品(鎳生鐵、高冰鎳)產能將提升至8.4萬噸。

整體來看，法人認為，雖然不銹鋼和電線電纜業務維持穩定，但高冰鎳的量產進度落後，加上去年第四季財報不如預期，因此下修華新今年獲利預估，將投資評等調降至「中立」。