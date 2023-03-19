前景佳 9檔6~10%高股息殖率股吸睛

高股息殖利率概念股近期成市場關注焦點之一，業內多評估，高股息相關股票係台股在高檔震盪進可攻，退可守相對好標的，在通膨與歐美金融機構頻爆雷風險考量下，逢低布局風險相對有限。此外，究竟能否參與高股息殖利率概念股的除息考量，係公司前景是否仍佳，每年是否多有穩定的配息，而且波段還能順利填息者。

據業內整理，去年除息，目前已填息，而今年仍具高股息殖利率，且公司中期營運相看俏者，包括：

1.聯發科（2454）：配息76元， 3/17收盤價773元， 股息殖利率9.83%。

2.聯詠（3034）：去年EPS約45.96元，估每年約配8成股計算約36元， 3/17收盤價434.5元， 股息殖利率約8.2%。

3.瑞鼎（3592）： 配息41元， 3/17收盤價403.5元，股息殖利率10.16%。

4.由田（3455）：配息8.5元， 3/17收盤價93.9元，股息殖利率9.05%。

5.群電（6412）： 配息5.9元，將在3/29率先除息，3/17收盤價81.5元，股息殖利率7.23%。

6.矽創（8016）：配息22元，3/17收盤價224.5元，股息殖利率9.79%。

7.聖暉*（5536）：2/7已除息3.2元（2022年H1），2022年H2配息8.5元，3/17收盤價129.5元，股息殖利率6.56%。

8.南電（8046）：配息18元，3/17收盤價261元，股息殖利率6.89%。

9.鈊象（3293）：配息35元，3/17收盤價560元，股息殖利率6.25%。

據了解，聖暉*2022年度的獲利的配息達11.7元，若以兩次配息在除息前的均價約120元計算，則年度股息殖利率仍逾9%。另外，鈊象股去年最高價954元，配息50元現金股利與10元股票股利，目前股價在560元，若還權（息）值，已等同位居千金股之列，目前看起來，去年無論在除息前哪個價位買進參與除權（息），甚至是954元買進者，若持股抱到現在，帳上都賺的笑呵呵。

（工商時報 數位編輯）