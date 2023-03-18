微軟加持ChatGPT續火 台廠AI概念股吸金

美國科技巨擘微軟繼入股推出聊天機器人ChatGPT的OpenAI後，16日又將AI技術導入Word、Excel、PowerPoint、Outlook等熱門辦公室文書軟體，標榜透過「Microsoft 365 Copilot」服務的AI助手Copilot提升工作效率，點燃新一波AI戰火。

ChatGPT竄紅，刺激大廠展開軍備競賽，為迎戰微軟，除Google推出Bard，百度及阿里巴巴也催生文心一言及釘釘等對話式產品，AI商機儼然成為科技股下行周期中的一絲曙光。

摩爾投顧分析師何基鼎表示，台股當中，這波AI類股最強的為IC設計相關，包括凌群、巨有、創意等，漲幅都超過1倍，不過短線漲多，陷入修正機率大。但資金持續尋找AI題材，目前已從IC設計延伸伺服器、記憶體，下周可留意相關的記憶體類股，如宜鼎、群聯，以及伺服器的是方、緯穎。

他以工業儲存用嵌入式儲存裝置廠商宜鼎為例，主打自有品牌「Innodisk」，去年全年EPS21.46元，本益比約11.3倍，股價突破225元未再創高，但多頭格局沒變；記憶體控制晶片廠商群聯推出ASIC設計服務平台，協助客戶開發各種新興應用晶片，去年EPS27.71元，本益比僅12倍，股價在350元頸線位置有撐。

同樣本益比不到12倍的還有緯穎，為大型雲端資料中心硬體及解決方案供應商，2月營收229億元，年增67.6％，目前殖利率5.46％；至於中華電轉投資的是方，去年營收首度超越30.8億元，EPS以11.85元創高，建置中的綠能智慧IDC機房，可支援HPC高速運算需求，將成未來成長動能。

康和證券投資長陳志豪則認為，AIGC（生成式人工智慧）發展對企業帶來龐大商機，除源頭的算法及尾端應用，台廠包括算力、高速傳輸、存儲和管理技術及網路安全等領域，台積電、欣興、精測、穎崴等具備高階晶片算力能力的業者，都能積極參與。

此外，數據中心對AI Server設計規格也會同步拉大，如金像電為數據中心提供PCB主板設計層數，將超過一般主流12L，達到20L以上；信驊的BMC需求量也將倍增，同時不排除為創意及世芯-KY等AI晶片業者，提供中長期發展機會。

高速傳輸方面，陳志豪看好譜瑞、智邦為解決方案的代表業者，力旺則可在網路安全方面，提供防禦處理速度、精確數據流量分析等防火牆檢測服務。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

聚焦電子落底產業 放眼AI及檢測商機

ChatGPT全球爆紅 8家概念股總盤點

矽谷掀AI大戰 微軟再出招迎戰Google

ChatGPT概念股夯 專家:台廠實質受惠有限