漲電價又缺電 老手這樣選3能概念股

核二2號機14日除役，加上4月電價拍板調漲11%，電力概念股浮上檯面，分析師指出，節能、儲能、創能等3能概念股之中，儲能股去年竄起，已有不少資金進駐，股價處於較高位階，反倒是創能中如太陽能族群，挾帶轉盈與低股價題材，更有機會吸引題材性買盤進駐。

永誠國際投顧分析師江太壹認為，包含機電、能源工程、電源管理等在內的儲能族群，多已吸引不少資金進駐，即便近期多有回檔，也處於相對高位階，後續爆發力恐不如生產能源的類股族群。

他以目前多家太陽能電池、模組廠的營運結構來看，上游原料價格波動大，除成本不易壓低，也不容易轉嫁給下游，去年多處損平邊緣，除難用本益比估算，也非法人首選，也因此股價位處低階，反而有機會成為短期資金避風港，甚至是題材拉抬的類股。

進一步比較元晶、聯合再生、茂迪等3家太陽能指標廠的毛利率，去年單季多在5%以上，聯合再生甚至飆上16%，波動率大又利潤不高，但今年原料壓力減輕後，毛利率有望大幅回升，且元晶又具國內龍頭地位，預期獲利改善程度明顯。

元晶、聯合再生、茂迪等太陽能3廠，有機會打進歐洲市場

另有法人認為，上述3廠受惠歐盟擬限制大陸綠色科技產品進口，針對採用陸製產品的公建投標業者降級，或有助台廠重返歐洲市場，轉單效益可期。

此外，連8季虧損的太極，去年Q3轉盈，每股淨值偏低，交易限制可能進一步放寬；生產太陽能多晶矽晶片的達能，連4季虧錢，股價淨值9.6元，若營收及獲利持續轉佳，江太壹也認為可持續追蹤。

啟發投顧分析師容逸燊也表示，Fed下周升息1碼幾成定局，未來1~2周若無更多銀行股暴雷，短線利空反應告一段落，預期盤面上的太陽能指標股將開始表態，目前位階低檔可中長線操作。

不過法人也提醒，這類族群雖易因題材或短線買盤而拉動，除要注意價量變化，也建議分批布局波段部位。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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