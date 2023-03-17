康舒股臨會 通過辦理現增

康舒（6282）17日股臨會通過將額定資本額提高至150億元、辦理不超過2億股現金增資籌資兩大議案。康舒董事長許介立表示，第二季客戶需求上升速度似乎沒有像原先預估一樣明顯，不過全年營收年增率雙位數百分比成長目標，目前不變。

康舒在農曆年前宣布以5.05億美元現金併購ABB Power Conversion後，由於手中現金有限，現行股本僅有52億元也不夠高，一般預期康舒必須有籌資規劃。

康舒為了併購案在17日舉行股臨會，由許介立主持，股臨會通過與併購案相關的兩大議案，包括額定資本額由70億元擴充至150億元，以及通過辦理額度不超過2億股的現金增資，以便發行普通股辦理海外存託憑證，未來將一次或分多次辦理。

許介立表示，現增籌措的資金除用於購併案，也預計償還銀行借款，許介立坦承目前康舒負債比偏高、約為67％，高於董事會的目標65％，而根據第四季財報，目前康舒短期借款仍有10幾億元，他希望能夠藉由現增償還這部分借款。

而2023年景氣似乎比預期更疲弱，許介立在農曆年前才表示第一季營收可望小幅年增，農曆年後的法說會修正為小幅年減，不過當時許介立仍看好接下來三個季度，每一季營收都能年增，然而現在似乎又有新的變化。