精元去年獲利逆勢成長 配息3.5元

鍵盤大廠精元（2387）公布2022年財報，受惠於非筆電鍵盤產品線出貨增長，再加上匯率助威，獲利逆勢衝高，全年合併營收約245.72億元、年成長2.14％，稅後每股純益約7.48元，營收、獲利雙雙寫下歷史新高紀錄。精元大方配息，每股擬配發3.5元現金股利，以17日收盤價39.5元計算，現金殖利率約8.86％。

雖然2022年下半年筆電市場進入庫存調整，供應鏈表現普遍低迷，不過精元受惠於2022年第三季上海解封恢復正常生產出貨，客戶補第二季暫緩的出貨，第三季營運表現逆勢走高。而且大客戶蘋果直到年底才調整庫存，帶動精元2022年全年營運表現仍優於2021年，營收、獲利雙雙創下歷史新高紀錄。精元近年持續拓展輸入裝置多角化經營，包括背光模組、觸控板模組和手寫筆等非鍵盤產品2022年的營收比重拉高到20％以上，相比前一年有所成長，期望2023年持續增加。

精元2022年全年合併營收約245.72億元、相比前一年同期成長2.14％，毛利率13.59％、相比2021年增加1.5個百分點，營業利益約16.11億元、相比2021年同期增加約4.07％，稅後純益達14.43億元、年成長40.78％，稅後每股純益約7.48元。

展望2023年，精元表示，面對疫後市場，全力維護客戶關係，增加非鍵盤產品，目標營收維持2022年水準。至於毛利率表現來看，2021年人力成本高漲，2022年、2023年逐漸平緩，對於經營成本的管控有正面效應，對獲利有正面貢獻，此外，產品組合優化持續優化，預估2023年的毛利率可望優於2022年、但差距不會太大。

2023年第一季受到整體筆電供應鏈持續調整庫存的影響，零組件廠1、2月營收表現明顯滑落。精元2023年前兩個月合併營收約25.45億元，相比2022年同期減少31.56％。