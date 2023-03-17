飛捷去年獲利攻頂 殖利率7％居IPC前段班

POS品牌廠飛捷（6206）去年下半年受惠缺料緩解，以及遞延訂單大舉出貨，業外並有處分普達系統（6599）股權收益，營運業內外皆美，去年稅後純益達10.43億元，改寫歷史新高，每股稅後純益（EPS）7.29元，擬配息5.5元，以最新收盤價71.6元計算，殖利率高達7.68％，位居IPC前段班。

飛捷17日公告去年財報，年度營收為55.44億元、年增6.92％，毛利率35.76％、營益率19.96％、稅後純益率18.4％，全年度繳出「三率三增」佳績，稅後純益突破10億元整數大關，較2021年大幅成長5成，創年度新高紀錄，EPS 7.29元。

飛捷董事會並決議配發5.5元現金股利，配發率約75.4％，低於以往8成以上水準。飛捷董事長林大成指出，主要為公司期望手中保留部分銀彈，因應未來大環境變化。但整體來看，雖配發率略為下滑，但隱含殖利率依然高達7.68％，暫居IPC產業第一，連23年配發現金股利，維持配息績優生角色。

展望後市，由於飛捷去年營收、獲利同步創高，墊高營運基期，加上扣除普達系統業績貢獻，飛捷內部將營運重點放在提升毛利率，藉由產品組合優化，以及控管成本、費用等方式，挹注今年獲利表現。

林大成坦言，受美國客戶仍在調整庫存，今年前兩月訂單出貨狀況不佳，預計3月開始會較為好轉，第二季高於第一季，對上半年看法相對保守，而下半年會比上半年好，首季將是營運谷底，業績動能隨著歐美客戶庫存去化逐步回溫。

市場預估，飛捷去年因有大型連鎖超商專案，推升營運規模擴大，但相對產品毛利率較低，今年在新品推出，強化毛利率策略之下，產品組合可望進一步優化，推算今年營收將低於去年，但毛利表現有望維持增長態勢。

此外，飛捷近年積極拓展非POS業務，在軟體應用部分，旗下華捷智能（Berry AI）已拿下美國連鎖速食店專案，裝機台數較原先預定呈現倍數增長，英諾菲（Inefi）服務機台數也將從去年數千台拉升到今年有數萬台規模。

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