外資押寶半導體 狂砍這檔金融股3.7萬張

金融危機連環爆，繼美國政府出手保證矽谷銀行存款之後，緊接著瑞士央行注資瑞信，昨天美國11大銀行聯手支援第一共和銀行，美歐力阻風暴擴散奏效，美股上演絕地大反攻，4大指數強彈，費半更大漲逾4％。台股今天受激勵開高走高大漲231.84點，收15,452.96點，成交量擴增至2,645億元。龍頭股台積電大漲13元，完成填息。

今天外資買超109.09億元，投信買超25.86億元，自營商賣超9.55億元，合計3大法人買超125.40億元。

美國科技股、半導體強於大盤，外資今天買超也以半導體及電子產業為主。晶圓代工聯電3.8萬張，居買超第一；台積電敲進8,563張、力積電也加碼6,889張。買超前十名完全看不到金融及傳產，可看出外資押寶電子股的趨勢。

中信金連12賣累計23.8萬張

雖然銀行危機有減緩跡象，但外資持續拋售金融股不手軟，今天賣超最多還是中信金，高達3.7萬張，已經連12賣累計23萬8,544張，尤其近四天每天都在3萬張以上，相當驚人。

賣超前10名中，金融股佔6名，包括中信金、新光金、臺企銀、玉山金、國泰金、富邦金。四家最大的民營金控全部上榜。

國內法人表示，市場擔心銀行體系危機，所幸瑞士信貸獲瑞士央行金援，美國第一共和銀行也獲得11家銀行聯合注資度過難關，市場恐慌氣氛得以緩解。不過，銀行倒閉，引發市場對金融股的危機意識，雖然各機構出手穩定市場信心，但短期投資人的不安情緒要完全平復仍需時間。台股今天呈現強彈走勢，但距離多空反轉點月線15,560點仍有一段距離，相對來說，比較好的現象是今天指數反彈屬於帶量上攻，在那斯達克與費半指數相對強勢下，電子股可望獲資金青睞。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)38,026張、宏碁(2353)15,267張、元晶(6443)13,333張、國泰智能電動車(00893)10,721張、元大滬深300正2(00637L)9,056張、台積電(2330)8,563張、緯創(3231)7,381張、京元電子(2449)7,259張、力積電(6770)6,889張、鴻海(2317)6,183張。

外資今天賣超上市個股前10名為：中信金(2891)37,462張、華新(1605)21,041張、群創(3481)19,908張、新光金(2888)18,227張、臺企銀(2834)18,006張、寶成(9904)12,969張、玉山金(2884)8,882張、友達(2409)8,269張、國泰金(2882)8,092張、富邦金(2881)7,741張。

（旺得富理財網 王順泉）

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