臺企銀配息縮水該出嗎?億元教授低撿50張

臺企銀15日公布今年股利每股配發0.34元，其中現金股利每股0.1元、股票股利0.24元，由於不如預期，昨（16）日一度打至跌停價。不過去年率先表態看好臺企銀的億元教授鄭廳宜仍有信心，直言下跌正是老天給的大好機會，昨天要女兒進場買臺企銀50張，預期到明年獲利上看17％。

臺企銀去年每股盈餘1.26元，較前一年0.66元近乎翻倍，但去年股利配發每股0.34元，其中現金股息0.1元、股票股利0.24元，較前一年0.47元縮水，引發失望性賣壓，昨一度打到跌停。今天收盤上漲0.1元、以12.8元作收。

自去年開始，許多投資達人相當看好臺企銀，鄭廳宜也是其中之一。去年7月國安基金宣布進場後，台積電股價反彈，大家都看好台積電後勢，不過鄭廳宜卻認為台積電投資變數太多，加上美國十年期公債殖利率仍往上走，恐壓抑台積電股價，「買台積電不如買臺企銀」。當時臺企銀股價約11元，今年最高曾漲到14.9元。

外資連續兩天賣超臺企銀，總計出脫持股5.1萬張

昨天臺企銀一度跌停，鄭廳宜接受《鏡週刊》專訪，表示臺企銀前2月每股盈餘（EPS）為0.29元，全年估可達1.74元，比彰銀、玉山金都高，現在股價打下來反而是老天給的大好機會，估計明年配息就會配得好，股價可望漲至15元，已經要女兒買進50張。以今天收盤價12.8元到明年15元計算，報酬率上看17％。

不過外資連續兩天賣超臺企銀，繼昨天賣超3.4萬張後，今天再賣1.7萬張，為外資今日賣超第5名，累計2天賣超張數超過5.1萬張。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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