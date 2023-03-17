長榮派息可領400萬 避稅關鍵曝光

長榮配息70元 大戶領息400萬急問「如何避稅」網一面倒要他做這事

今年長榮大方配息70元，讓許多小股民羨慕萬分，但也有「大戶」苦惱，今年報稅到底要繳多少？有網友在「股市爆料同學會」急問，配息70元的長榮讓他今年一次快領400萬，有甚麼方式能避稅？只見網友一面倒，勸他記得做一件事。

原PO表示，配70元的長榮讓股利今年一次領快400萬，想問各位網友有什麼方式能節稅避稅？原PO說，不要叫他賣掉，因為就是慘套所以不可能賣掉只能領息，他不願在股價虧損的情況下還要繳交巨額稅金給政府，「這種稅收方式根本就是處罰長期投資人」。

該文一出引發熱議，由於推算原PO能領400萬股息大約持有58張長榮，有網友狠酸「買了這麼多張的長榮，還會在乎那些稅金嗎？」、「自己貪心還要怪政府，別家套更多的也沒有70元可領」。

原PO釣出更大咖，去年陽明配590萬，只拿到412萬

PO文同時釣出更大咖，「去年陽明配了590萬，只拿到412萬，今年又來一次」，也有網友直說羨慕「這種煩惱我也好想要」、「這400萬從你口袋拿出來的，結果你還要煩惱節稅問題」、「政府應該鼓勵長期投資領股利投資人，但反而抽稅抽得兇」、「如果買海外型ETF配息100萬內就不會有這問題」。

最多網友的建議是「在除息前一天賣掉、除息當天買回來」，因為很可能除息完都無法填息，雖然沒有股息入帳，但是賣出的錢因為股價變便宜，可以買到更多張股票，總投資成本是不變的。

專家解釋，一般股利所得稅方式有2種：一種是股利所得合併計稅，多為小資族適用，額外有股利8.5%的抵減稅額，上限為8萬元；另一種則是股利所得分離課稅。通常股利所得在94萬元以下採用前者較為有利，若股利可抵減稅額大於應納稅額，還有退稅機會；對於課稅級距40%以上的高所得者，則是採用股利分離課稅單一稅率28%較為有利。

專家強調，同樣股利所得，在不同薪資級距會有不同的課稅方式，所以建議投資人還是要親自算一次才會知道自己適合哪一種報稅方式。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網）