3/17盤中熱門焦點股

今（3/17）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）歐盟幫點火 太陽能綻光 茂迪等3檔耀眼

太陽能族群受惠歐盟執委會16日公布計畫，擬限制來自中國大陸的綠色科技進口，台廠可望受惠，盤初由茂迪(6244)、元晶(6443)、聯合再生(3576)攜手點火，達能(3686)、國碩(2406)、統懋(2434)、碩禾(3691)等也齊聚升溫，族群暖意滿滿；惟中美晶(5483)公布財報喜訊後，股價反跌，拖累中電(1611)、泓德能源-創(6873)隨之走弱，表現相對失色。

歐盟執委會擬對採用大陸產品的公共合約投標業者降級，對台廠不失為一大利多，包括茂迪、聯合再生、元晶等都有機會迎來轉單。俄烏戰爭爆發後，歐盟過度依賴俄羅斯天然氣的問題顯現，並發現對中國大陸潔淨科技的依賴不遑多讓，歐盟執委會主席范德賴恩呼籲歐盟降低對中國大陸的「曝險」，也更靠攏美國對中共政權的嚴格立場。

茂迪受惠TOPCon模組需求暢旺加持，近期股價表現強勢，昨短暫休憩後，今日再度帶量上攻，盤初即改寫去年5月來波段高價、衝上33.85元。

茂迪去年因為調整兩岸產線，全年營收年減8.7%，但在高效太陽能占比拉升及N型TOPCon模組量產，挹注獲利的同時，毛利率也升至12.95%，帶動營業利益達約3.37億元，較前一年倍增。

雖然打掉兩岸近1.1億的G1電池設備殘值，但稅後純益仍有2.72億元，年增1.54倍，全年EPS達0.73元。而目前茂迪為全台唯一具備量產N型TOPCon電池技術的公司，因發電效率高，因此獲得各家案場陸續導入，訂單能見度高，營運後市可期。

元晶首配息題材恆溫，今早股價彈升逾3.5%，重返月線之上。元晶2022年稅後純益約1.9億元，每股稅後純益約0.41元，擬配息0.1元，為元晶掛牌來首次配息。

元晶近年積極投資大尺寸電池生產線，隨著M10規格400MW大尺寸電池投產，電池年產能由去年底1.4GW提升至今年中1.8GW，將積極搶攻美市，並有利基型太陽能電池產品打入美系客戶供應鏈，今年供貨也將持續放大。

中美晶財報報喜，但股價高檔整理多時，今日利多反跌，盤中下探至153元，短均盡失。中美晶2022年營收818.71億元，歸屬母公司稅後淨利87.15億元，每股盈餘14.87元，全數改寫歷史新高。

展望後市，中美晶表示，能源危機導致電價高漲，各國紛紛調整能源政策，制定相應方案以增加再生能源在地化建設、改善對進口能源依賴；而研調則指出，再生能源裝機量正快速攀升，其中太陽光電累積發電量有望於2027年超越其他能源，成為主要供電來源。中美晶6月21日將召開股東會。(時報資訊 李慧蘭)

（2）帽客大玩當沖 矽創開高殺低 存股族撿便宜

驅動IC廠商矽創（8016）受惠昨公布每股擬配發22元現金股利，股息殖利率初估逾9%，而在今開高，之後震盪殺低，盤中最高價一度來到236元，最低價一度觸及220.5元，上下價差約15.5元，顯示當沖帽客賺價差玩得開心，不過，存股族也有機會逢低撿便宜。

矽創在今年前二月的營收較去年同期衰退逾4成，受制終端消費性電子庫存去化未如預期理想，使矽創景氣觸底翻醒的時間，還需再觀察。

不過，未來營收再向下惡化空間相對有限，因為面板報價已止跌回升，且公司積極切入工控、車用等領域的需求也呈成長趨勢，加上去年同期比較基期相對偏低，使基本面轉機契機不必過分看淡。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.優群(3217)：三大法人昨日全買超合計達2030張，量價齊揚觸漲停。

2.茂迪(6244)：太陽能題材+參展東京PV EXPO，早盤放量一度逼近漲停，股價寫近11個月高。

3.倫飛(2364)：強固型電腦台廠擁利多，早盤直奔漲停，站回百元關。

4.系微(6231)：擬配息6.3元、現金殖利率達5%，今早放量勁揚8%。

5.世芯-KY(3661)：去年營運創新高，每股純益25.69元，將配息18.34元，獲法人力拱，股價突破1200元創波段新高。

6.健策(3653)：首季營收拚創歷年新高，早盤回到420元之上，成功奪回5日線、月線。

7.幸福(1108)：去年稅後純益創30年高峰，擬配息0.8元，多方歡呼，盤初大漲8%。

8.台積電(2330)：昨夜ADR大漲3.53%，激勵盤初開高11元、為516元，躍過5日線、逼近月線。

9.世界(5347)：股價落於5日線下整理5個交易日後，外資連兩日回補買超計1454張，今早隨大盤彈升，5日線、月線一次拿回。

10.中鋼(2002)：4月盤價4連升、Q2轉開漲盤，盤初小漲、站回5日線反應。

11.堤維西(1522)：去年每股盈餘2.91元、擬配息1.8元，以昨日收盤價27.75元計算，殖息率達6.6%，盤初放量彈升逾6.5%，一舉收復全數短均，逼近30關。

12.華紙(1905)：去年每股賺0.41元、擬配息0.3元，今年Q1審慎、H2拚回升，盤初股價小漲反應。

13.耿鼎(1524)：去年稅後純益大增4.4倍、每股純益2.04元，擬配息1元，今年營運看旺，盤初量價齊揚、最高達26.45元，重返全數短均之上。

14.麗清(3346)：陸車廠拉貨動能擴大，昨隨大盤回防月線，今日多頭重踩油門，重回5日線上。

15.富邦媒(8454)：傳買Yahoo台灣，雖公司不回應，但股價續漲逾3%，收復5日線、月線。

16.洋基工程(6691)：去年EPS創史上新高，股利誘人，5日線上強盤，漲幅一度近4%。

17.鮮活果汁-KY(1256)：大盤動盪，資金流向有剛性需求的族群，挾著冷飲旺季到來，開盤後攻高3%。 18.嘉基(6715)：今年新廠投產，三年內泰國廠產值占比衝三成，空方三攻130元未破，早盤彈升2%。

19.碩天(3617)：電價審議會估平均調幅約11%，不斷電利基題材力拱股價走高2%。

20.伊雲谷(6689)：短線跌深+外資轉買超，強勢反彈半根漲停板。

21.聯合再生(3576)：去年淨利年增177.13%，盤初股價彈升近4%，觸碰半年線。

22.元晶(6443)：產品搶進美市，盤初反彈4.5%，高檔見壓。

23.勝品(6556)：攜手友通導入網路安全技術，爆量走強5%。

24.永冠-KY(1589)：風電鑄件訂單看到Q4，早盤小幅開高後突破月線。

25.富邦金(2881)：法說釋配息無虞及對瑞信暫無需做減損評估，今早止跌回升。

26.聯發科(2454)：傳迎急單，Q2營收戰千億元，激勵股價上攻。

27.來頡(6799)：由於客戶庫存去化速度低於預期，上半年看淡，股價重挫跌停。

28.力旺(3529)：IP股續旺，股價回攻2000元大關。

29.矽創(8016)：擬派息22元，殖利率9.6%，加上大摩按讚面板驅動IC，股價開高續強，但反壓也隨之現蹤。

30.京元電(2449)：去年每股純益5.59元寫新高，將配3.5元現金股利，Q1營運拚落底，外資買超帶動股價攀高。

31.華夏(1305)：歲修、需求回溫，有助PVC行情持續復甦，股價隨台股反彈。

32.遠雄港(5607)：擬配息1.2元、配股1元，買盤推升股價大漲，強於航運股。

33.新興(2605)：波羅的海指數轉跌，周四BDI指數回跌近3%，中止連19日收紅。今股價開高後承壓。

34.鳳凰(5706)：去年每股虧0.43元，擬以資本公積配息0.3元，股價因先前漲多持續盤整。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）台積電開盤上漲11元達516元 順利完成填息

美股強彈，費城半導體指數勁揚逾4%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾3%，台積電今天股價同步攀高，開盤達516元，順利完成填息。

台積電2022年度第3季現金股利16日除息，每股配發2.74982072元現金，股價走勢震盪，盤中最高達510元，上漲2元，填息率達72%，只是終場收在505元，下跌3元。

隨著美股強勁彈升，台積電今天股價表現強勁，開盤跳空達516元，上漲11元，順利完成填息；台積電市值增加2852億元，達13.38兆元。

台積電自2019年起改採每季配息，15次除息皆順利完成填息；其中，10次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。（中央社）

（5）鋼價漲勢確立 中鋼Q2迎旺季領漲

中鋼(2002)4月及第二季盤價雙雙開高，宣告鋼價漲勢確立，營運亦可望迎來旺季效應。

中鋼昨(16)日開出4月及第二季盤價，進入鋼市傳統旺季，用鋼需求轉強，加上煉鋼原物料成本高漲、以及國際鋼價走揚，中鋼本次開出的4月月盤產品每公噸上漲800-1000元，為連續第四個月上調，季盤亦接軌國際行情，反轉開高1500-2000元。

中鋼表示，全球經濟展現復甦韌性，中國解封加上兩會後推動多項振興內需利多政策，包括基建投資、振興房市、車市及家電等，帶動鋼材社會庫存與鋼廠庫存雙雙由升轉降，且汽車晶片與零部件短缺獲得舒緩，全球各大車廠積極增產，加上適逢鋼市傳統旺季，第二季用鋼需求增溫。

隨著需求提升以及鋼價調漲，中鋼營收可望逐步提升，營運也將有所改善，整體第二季業績表現將優於第一季。此外，中鋼已公布每股將配發1元現金股利，殖利率換算約3.2%仍優於定存利率。

中鋼領軍鋼鐵股今日穩步上揚，個股漲多跌少。

此外，不鏽鋼指標股之一的大成鋼(2027)股價亦止跌回穩。大成鋼去年續創佳績，營收和獲利同步成長，全年EPS達6.23元，去年度擬配發4.4元股利，包括現金2.4元和股票2元。隨著美國市場回溫，預期今年第一季營收將有機會超越去年第四季。

上櫃強勢股榮剛(5009)受惠航太、能源、油氣及軍工零組件需求暢旺，去年獲利創新高，EPS達4.52元，目前訂單能見度高，今年營收力拚維持雙位數成長，加上具備軍工概念股之題材，股價也仍在歷史高點附近整理，比鋼鐵股整體表現更為強勢。（時報資訊 沈培華）

（6）股利不再吸引人 台企銀等腳軟

美國金融類股上漲，金融股周四遭拋售大跌之後，今日暫時回穩，王道銀行(2897)反彈2%成為領頭羊，金控股扭轉頹勢，台新金(2887)、開發金(2883)、國泰金(2882)分居漲幅前列。

遭外資大幅提款的中信金(2891)跌破21元後，已來到4個月以來的低價，部分資金逢低接手，盤中先在此區止跌回穩。

臺企銀(2834)去年以來深受買盤喜愛，股價從10元左右攻至15元，然而最新股利出爐，配息0.1元、配股0.24元，獲利倍翻股利卻縮水，失望賣壓傾巢而出，逼近跌停板，今日雖然受到大盤走高帶動而未重挫，但市場仍不領情，股價繼續壓低。

矽銀、瑞信連環爆，所幸在短時間內即獲得注資，美股強彈推動台股走高突破15400點，台積電(2330)跳空開高11元為516元，直接超越填息目標價511元，除息第二日即完成填息。電金傳產權值股全數反彈。

不過金融股今年股息多較往年縮水，加上美國去年鷹式升息17碼害慘壽險業，14家本國壽險公告去年底財報，去年稅後獲利1,307億元，但淨值項下的股債未實現損失達7,613億元，攤銷後成本項下的債券，未實現評價損失更逾3.67兆元，等於14家壽險公司滿手股債，有高達4.43兆元的未實現評價損失，無利可實現。

16日金融股倒成一片，綜觀外資賣超前十大個股，有8檔金融股，中信金賣超3萬9196張，臺企銀、玉山金(2884)名列二、三名，分別賣超3萬4489張及賣超2萬8629張，拿下前三大。除了台新金、永豐金外，金融股全數遭法人賣超。（時報資訊 張嘉倚）