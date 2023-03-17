利空出盡了 群益推這檔金融股

富邦金受到防疫險理賠拖累，2022年稅後盈餘469億元，年衰退67.5%。展望2023年，產險防疫險理賠高峰已過，且銀行端仍能提供穩定的獲利，預期金控獲利將恢復成長。

受防疫險理賠影響，2022富邦金稅後盈餘469億元，年減67.5%：富邦金2022稅後盈餘為469億元，YoY-67.5%，ROA +0.45%，ROE+6.19%，獲利衰退的主因在於，防疫險理賠使得富邦產險產生大幅虧損，因此金控獲利呈現衰退。子公司獲利部分，因股、債市場動盪，2022富邦人壽稅後盈餘為655億元，YoY -35.97%;台北富邦銀稅後盈餘221億元，YoY +34.46%，產險則因防疫險理賠的原因虧損400億元。

北富銀2022淨收益為513億元，YoY +13.8%：2022年台北富邦銀淨收益為513億元，YoY +13.8%。在各項收益中，受惠央行升息及資產規模成長，2022利息淨收益為305億元，YoY +11.5%，手續費淨收益因金融市場動盪影響，手續費相關收入為96億元，YoY -15.2%。若以淨收益趨勢來看，2023年淨利收應可持續成長，手續費收益基期已低，預估台北富邦銀2023年營運持續成長。

3/20/2023之後，輕症患者將不理賠：富邦產2022年防疫險的直接損失821億元，自留損失為596億元，使得富邦產險2022年虧損399.8億元。自3/20/2023之後，輕症患者將不屬於第五類法定傳染病患者，因此新冠肺炎輕症確診免通報、免隔離，產險業將不再理賠，有助2023年的產險營運。 富邦親帳上仍有未分配盈餘近1,200億元可供分配股利，上無須動用到金管會開放的公積配息政策。2022年股利政策將在4月分董事會中決定。

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