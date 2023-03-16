保瑞去年大賺 EPS、股利攀峰

保瑞（6472）受惠併購效益發威，安成藥營運注入強心劑，帶動去年稅後純益達14億元，年增逾80％，EPS以18.52元穩坐製藥獲利王寶座，董事會通過擬配發每股11元股利，包含現金8元、股票3元，股利、獲利均創新高。

保瑞去年營收已跨過百億門檻，以104.9億元，交出史上新高佳績；15日英國「金融時報」公布的2023亞太區高成長公司前500強中，保瑞更是首次上榜，是今年唯一獲選的台灣藥業公司。

保瑞董事長盛保熙表示，保瑞以成為全球前十大CDMO（委託研發暨代工製造服務）藥廠為目標，去年收購原伊甸生醫CDMO業務在台資產、安成藥業兩項重大策略併購交易後，已躍居台灣生產總能量最大的藥業集團，並成為國內第一家擁有小分子CDMO營運實績和具備發展生物藥高門檻技術實力與國際級人才的藥廠；未來在大分子抗體藥物與細胞及基因治療領域，一站式CDMO服務的完整度與市場規模，將有不錯的競爭優勢。

保瑞已經連三年賺逾一股本，去年營業利益19.2億元、稅後純益14億元，年增皆逾80％，EPS以18.52元創下新高。

保瑞表示，去年獲得17個新客戶、26個新產品代工訂單，其中包含去年7月起正式接手大分子業務。受惠全球各國不同法規要求、各種處方製劑的技轉門檻，使得醫藥產業的CDMO業務客戶黏著度較高，新客戶及新產品營收貢獻預期將持續發酵。

保瑞去年毛利率為27.8％，低於前一年的34.1％。盛保熙指出，主要是安成藥去年度營收以代理產品與授權學名藥等毛利相對較低之產品為大宗有關；惟為提升整體獲利能力並使得營運資金能更有效率運用，安成藥原代理的癌症用藥將於今年3月31日起終止。今年1月下旬起已以自有藥證、自行生產的胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule在美國市場上市，由於自有產品銷售將不需要再支付AG授權相關權利金及分潤，預期將能大幅提升產品組合的毛利表現。